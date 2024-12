Sci alpino, Federica Brignone cerca la svolta. Dopo un avvio con il botto qualcosa si è inceppato, ma il sogno Coppa rimane

La Coppa del Mondo femminile di sci alpino chiuderà il suo 2024 a Semmering dove in programma ci sono un gigante ed uno slalom. Sarà una tappa molto importante per Federica Brignone, che sulle nevi austriache cerca di dare una svolta alla sua stagione. Proprio in Austria la valdostana aveva cominciato con il botto, trionfando alla prima gara nel gigante d’esordio sul Rettenbach a Soelden.

Un avvio spumeggiante, ma al quale, però, non è stato dato il seguito sperato. Infatti successivamente Brignone ha trovato un doloroso doppio zero in quel di Killington. In particolare decisamente pesante l’uscita di scena in gigante in una seconda manche nella quale poteva rimontare verso la zona podio, visto poi anche l’andamento della gara. Il giorno dopo, a causa di alcuni problemi alla schiena, Federica ha deciso di non partecipare nemmeno allo slalom, nonostante fosse inizialmente iscritta.

La cancellazione dei due giganti di Tremblant non ha probabilmente aiutato la valdostana, anche perchè in Canada nella passata stagione Brignone aveva saputo esaltarsi, firmando una clamorosa doppietta. Da capire anche se entrambe le gare verranno recuperate o se, come probabile, ci sarà un gigante in meno in questa stagione.

A Beaver Creek sono poi iniziate le gare veloci e le prime prove cronometrate facevano davvero ben sperare. Invece un nono posto in discesa libera e poi un quinto posto in superG, stesso identico piazzamento una settimana dopo in quel di St. Moritz. Sicuramente è mancato l’acuto a Brignone, anche lei non soddisfatta dei risultati e che ha dichiarato che deve assolutamente cambiare passo nella velocità se vuole lottare per traguardi importanti.

A Semmering la valdostana prenderà parte solo al gigante e l’obiettivo è assolutamente quello di tornare alla vittoria o comunque salire sul podio, per darsi uno slancio in vista del 2025. La corsa alla Coppa del Mondo parte già ora e Brignone sa che non può perdere ulteriori occasioni.