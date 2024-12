Sci alpino, i precedenti di Marta Bassino a Semmering: due podi su una pista poco favorevole

Siamo pronti per alzare il sipario sull’ultimo fine settimana di gare del 2024 per quanto riguarda la Coppa del Mondo di sci alpino femminile. Si gareggerà, come tradizione, in quel di Semmering (Austria) per due prove tecniche, un gigante e uno slalom. Storicamente la pista denominata “Panorama”, non ha mai sorriso troppo alle atlete azzurre, con la sola Marta Bassino che, negli ultimi anni, ha saputo raccogliere qualche risultato di prestigio. Andiamo a ripercorrere con la memoria, quindi, i precedenti della nativa di Borgo San Dalmazzo nella località austriaca.

L’esordio di Marta Bassino a Semmering porta la data del 27 dicembre 2016 con un quinto posto in gigante mentre Manuela Moelgg centra il terzo alle spalle di Mikaela Shiffrin e della francese Tessa Worley. Nella giornata successiva, il 28 dicembre 2016, la nativa di Borgo San Dalmazzo chiude al 26° posto il gigante vinto da Mikaela Shiffrin davanti a Tessa Worley e Viktoria Rebensburg. Nel terzo giorno di gare, non si qualifica alla seconda manche dello slalom vinto dalla solita Mikaela Shiffrin davanti alla slovacca Veronika Velez Zuzulova, quindi terza la svizzera Wendy Holdener.

Passando al 28 dicembre 2018, Marta Bassino è decima nel gigante vinto da Petra Vlhova davanti a Viktoria Rebensburg e Tessa Worley. Il 29 dicembre 2020, invece, non completa la prima manche dello slalom vinto dalla svizzera Michelle Gisin, davanti all’austriaca Katharina Liensberger e Mikaela Shiffrin.

Bisogna aspettare il 27 dicembre 2022 per vedere il primo sorriso dell’azzurra sulla Panorama. Arriva un terzo posto nel gigante vinto da Mikaela Shiffrin davanti a Petra Vlhova. La stessa piemontese è di nuovo terza nel gigante del giorno successivo, 28 dicembre 2022, con l’ennesimo successo di Mikaela Shiffrin davanti a Lara Gut-Behrami.