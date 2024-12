Panathinaikos-Olimpia Milano oggi in tv, Eurolega basket: orario, programma, streaming

Trasferta in Grecia per l’Olimpia Milano in Eurolega! Oggi martedì 17 dicembre alle 20:15 ora italiana i meneghini scendono in campo ad Atene per affrontare i campioni d’Europa in carica del Panathinaikos nella sedicesima giornata della regular season 2024-2025.

L’EA7 Emporio Armani si presenta al match odierno forte di sei successi consecutivi, che hanno consentito alla squadra milanese di scalare la classifica issandosi fino al sesto posto con un record di 9-6. Coach Ettore Messina punterà ancora sulla coppia LeDay-Mirotic, con l’americano reduce dal suo career-high in Eurolega grazie ai 33 punti decisivi sul campo del Barcellona venerdì scorso.

Situazione decisamente diversa per il Panathinaikos Atene, con gli uomini di Ergin Ataman che devono rialzare la testa dopo due sconfitte in fila contro Efes Istanbul e Partizan Belgrado che li hanno fatti scivolare al decimo posto con un bilancio di 8-7. Fari puntati sul cecchino Kendrick Nunn pronto ad armare il braccio da qualsiasi posizione, con l’allenatore turo che può contare anche sull’esperienza di un veterano del calibro di Kostas Sloukas.

Palla a due che verrà alzata all’OAKA Altion di Atene (Grecia) alle 20:15 ora italiana. La diretta TV sarà affidata a Sky Sport Uno (canale 201), con la diretta streaming disponibile su SkyGO, Now TV e DAZN. OA Sport vi fornirà invece la diretta Live testuale, con aggiornamenti in tempo reale di questo grande match di Eurolega!

Guarda la Lega Basket Serie A Unipolsai e le migliori partite di Eurolega e di Eurocup su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al mese

CALENDARIO EUROLEGA BASKET 2024 OGGI

Martedì 17 dicembre

Ore 20:15 Panathinaikos Atene-EA7 Emporio Armani Milano – Diretta TV su Sky Sport Uno (Canale 201)

PROGRAMMA PANATHINAIKOS-OLIMPIA MILANO EUROLEGA BASKET 2024 OGGI: DOVE SEGUIRLA IN TV E STREAMING

Diretta TV: Sky Sport Uno (Canale 201)

Diretta streaming: SkyGO, Now TV, DAZN

Diretta Live testuale: OA Sport