Basket, Trapani ferma l’imbattibilità di Trento. Trieste sbanca Bologna e Varese vince il derby con Milano

Succede di tutto nell’undicesima giornata della Serie A di basket. Si ferma l’imbattibilità della Dolomiti Energia Trento che cade sul campo di una sempre più spumeggiante Trapani. I siciliani vincono lo scontro d’altissima classifica per 107-99 e si avvicinano alla vetta occupata ancora dai trentini. Prestazione clamorosa di Amar Alibegovic, che mette a referto 30 punti con 9/13 da due e 4/5 da tre per un eccezionale 34 di valutazione; mentre alla Dolomiti non bastano i 17 di Anthony Lamb.

Le triple di Colbey Ross riportano alla vittoria la Pallacanestro Trieste, che espugna il campo della Virtus Segafredo Bologna per 78-70. Ci pensa l’americano nel finale di partita a far volare Trieste con una scarica di canestri dall’arco che fanno crollare la Virtus. Ross chiude la sua partita con 19 punti, con Trieste che si porta a dodici punti ed ora è in piena lotta per la qualificazione alle Final Eight di Coppa Italia. Bologna, invece, paga probabilmente le fatiche dell’Eurolega e alla Virtus non basta un Ante Zizic da 16 punti e 8 rimbalzi.

L’Olimpia Milano continua ad essere a due facce: quella meravigliosa di Eurolega e quella deludente della Serie A. La squadra di Messina cade per la quinta volta in campionato ed in questo momento non giocherebbe la Coppa Italia. Questa volta il crollo milanese arriva nel derby contro una Varese che ottiene due punti pesantissimi in chiave salvezza. Finisce 94-92 per la Openjobmetis, che ha avuto anche un vantaggio oltre la doppia cifra, ma con Milano che ha avuto con Mannion e Bolmaro per due volte la possibilità della vittoria. Jaron Johnson firma 21 punti, ma ci sono anche i 17 dell’ex Keifer Sykes, mentre per Milano i migliori sono Armoni Brooks e Zach LeDay con 19 punti.

Al secondo posto in compagnia di Trapani c’è anche la Germani Brescia. I lombardi non hanno assolutamente problemi contro il fanalino di cosa Napoli, ancora a zero punti. Brescia vince 97-84 con 17 punti di Amedeo Della Valle e i 15 di Jason Burnell, mentre per Napoli il migliore è Kevin Pangos con 14 punti.

Una pazzesca tripla all’ultimo secondo di Ky Bowman regala una vittoria importantissima alla Nutribullet Treviso, che è anche lei nel gruppone a 12 punti con Trieste, Tortona e Milano. Treviso batte 87-84 la Vanoli Cremona, che può davvero recriminare per il finale di partita, dove ha commesso tantissimi errori, sprecando anche il +5 ad un minuto dal termine. Poi ci pensano Olisevicius e alla fine Bowman per far sognare Treviso.

RISULTATI UNDICESIMA GIORNATA SERIE A BASKET

Tortona – Venezia 89-82 (giocata ieri)

Scafati – Pistoia 107-102 d.t.s (giocata ieri)

Sassari – Reggio Emilia 72-79

Treviso – Cremona 87-84

Varese – Milano 94-92

Trapani – Trento 107-99

Bologna – Trieste 70-78

Brescia – Napoli 97-84

CLASSIFICA: Trento 20, Trapani, Brescia 18, Reggio Emilia, Bologna 16, Trieste, Treviso, Tortona, Milano 12, Scafati, Venezia, Sassari 8, Varese, Pistoia 6, Cremona 4, Napoli 0