Basket, Milano espugna Brescia e vince gara-1 delle semifinali scudetto

L’EA7 Emporio Armani Milano espugna il PalaLeonessa e si prende gara 1 della semifinale scudetto, imponendosi per 88-72 dopo una partita dai due volti. La Germani Brescia parte forte e conduce per tutto il primo tempo, arrivando anche sul +10, ma nella ripresa la squadra di Peppe Poeta cambia marcia e ribalta completamente l’inerzia del confronto. Trascinata da un eccellente Brooks, dalla presenza dominante di Nebo e dalle giocate decisive di Bolmaro e Shields, l’Olimpia firma un secondo tempo di altissimo livello, strappando subito il fattore campo e portandosi sull’1-0 nella serie.

Parte meglio Brescia nella semifinale e chiude il primo quarto avanti 24-16, approfittando di un avvio complicato dell’Olimpia. La Germani trova subito ritmo con Rivers, Della Valle e Ivanovic, costruendo il primo allungo e sfruttando le difficoltà offensive dei milanesi, che nei primi dieci minuti perdono ben sei palloni e non riescono a trovare continuità dall’arco, fermandosi a uno sterile 0/2 da tre punti. Non bastano le iniziative di Brooks e l’impatto dalla panchina di Guduric e Bolmaro per tenere il passo dei padroni di casa, trascinati invece dalla presenza di Bilan nel pitturato e dalle giocate di Rivers. Nel finale Nunn trova la tripla che prova a riavvicinare l’EA7, ma Della Valle e Bolmaro fissano il punteggio sul 24-16 al termine della prima frazione.

Nel secondo quarto Brescia tocca anche il massimo vantaggio sul +10 grazie al jumper di Cournooh, dando l’impressione di poter controllare l’inerzia della gara. Con il passare dei minuti, però, le percentuali offensive della Germani si abbassano sensibilmente e Milano ne approfitta per rientrare in partita. Le triple di Guduric e Ricci tengono viva l’Olimpia, mentre Bolmaro sale di tono e con un gioco da tre punti riporta i biancorossi a contatto sul 30-25. Da quel momento la squadra di Poeta aumenta l’intensità difensiva, trova punti preziosi con Brooks e sfrutta il calo offensivo dei padroni di casa: a 2’45” dall’intervallo arriva così il primo sorpasso sul 34-35. Nel finale Nunn colpisce dall’arco per un canestro pesante, ma sulla sirena è ancora Brooks a prendersi la scena con un clamoroso buzzer-beater che manda Milano negli spogliatoi avanti 42-39.

Il terzo quarto segna la svolta della partita, con Milano che rientra dagli spogliatoi imponendo immediatamente il proprio ritmo. L’Olimpia apre la ripresa con un devastante parziale di 14-2 che vale il primo vantaggio in doppia cifra della serata: Nebo domina vicino a canestro e si fa sentire anche in difesa, mentre Ellis e LeDay colpiscono dall’arco per il 41-53 che costringe Brescia a inseguire. La Germani prova a reagire con una tripla e un recupero di Della Valle, ma la squadra di Poeta mantiene il controllo grazie alla solidità di Brooks, protagonista su entrambi i lati del campo, e alle conclusioni pesanti di Ricci. Un’incursione di Bolmaro spinge addirittura i biancorossi fino al +16, certificando il dominio ospite nella frazione. Solo nel finale Burnell trova finalmente il canestro dalla lunga distanza che limita i danni e fissa il punteggio sul 52-65 dopo trenta minuti.

Nell’ultima frazione Milano completa l’opera senza concedere spazi alla rimonta bresciana. Dopo aver chiuso il terzo periodo con l’inerzia saldamente nelle proprie mani, l’EA7 riparte con le giocate di Ricci e Guduric che ristabiliscono immediatamente il +16. Burnell tenta di tenere viva la Germani con alcune iniziative offensive, ma l’Olimpia risponde colpo su colpo grazie all’energia di Bolmaro e soprattutto a un episodio che di fatto spezza definitivamente la partita: una tripla di Shields, scoccata in equilibrio precario e aiutata dal tabellone, che si infila nel canestro per il 56-75 a sei minuti dalla sirena. È il colpo che spegne le speranze dei padroni di casa e certifica il predominio milanese. Nel finale la squadra di Poeta supera anche le venti lunghezze di margine, controlla il ritmo e amministra senza affanni fino al definitivo 88-72, conquistando gara 1 della semifinale.