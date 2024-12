LIVE Panathinaikos-Olimpia Milano, Eurolega basket in DIRETTA: trasferta rovente ad Atene

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di 16° turno di Eurolega 2024-2025 tra Panathinaikos ed Olimpia EA7 Emporio Armani Milano. Per particolare che possa sembrare, ad oggi l’Olimpia è davanti ai Campioni d’Europa in carica nella classifica.

Milano, infatti, viaggia con 8 vinte nelle ultime 9 partite e si è letteralmente fiondata sul sesto posto, mentre il Panathinaikos delle ultime cinque partite ne ha vinta solo una, a fatica e proprio a OAKA contro il Barcellona. E questo l’ha portato in una zona un po’ particolare, perché dal quinto all’undicesimo posto passa, letteralmente, appena un’unica vittoria.

Non ci si può certo aspettare un ambiente poco caldo nell’arena che fu teatro vent’anni fa dell’argento olimpico dell’Italia (ma anche dell’unica volta degli USA non oro dall’ingresso degli NBA), ed è proprio questo uno dei possibili fattori chiave di una partita che, tra i suoi protagonisti, non avrà per certo Kendrick Nunn (sospeso dall’Eurolega per comportamento offensivo nei confronti di un arbitro contro il Partizan; multe per Hezonja e Ataman) e Marius Grigonis (schiena). Recuperati Omer Yurtseven e Kostas Antetokounmpo, e sotto canestro non è proprio una gran notizia per l’EA7.

Così Ettore Messina alla vigilia dal sito societario: “Affrontiamo i campioni d’Europa e li affrontiamo mentre sono molto arrabbiati. Questa combinazione di solito è la più pericolosa. Lo sappiamo e sappiamo anche che dovremo giocare al limite delle nostre possibilità per giocarci le nostre chance. Ovviamente, la fase difensiva sarà fondamentale contro una squadra così forte e che sa creare tanto dalle situazioni di pick and roll. In attacco, dovremo muovere bene la palla altrimenti sarà difficile costruirci buoni tiri. Per noi è una partita di grande prestigio che contiamo di onorare al meglio“.

La palla a due tra Panathinaikos e Olimpia Milano verrà alzata alle ore 20:15. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!