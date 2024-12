Basket, l’Olimpia Milano a casa del Panathinaikos per non fermarsi in Eurolega

Si disputa domani il primo impegno del doppio turno di Eurolega e l’EA7 Emporio Armani Milano scenderà in campo ad Atene contro il Panathinaikos. E all’Oaka Altion i ragazzi di Ettore Messina vanno a caccia della settima vittoria consecutiva e della nona in dieci partite, con la striscia positiva che ha portato Milano dall’ultimo posto in classifica al sesto.

Per assurdo, tanto è positiva la striscia in Eurolega, tanto è negativa quella in campionato, con Milano reduce dal ko a Varese, terza sconfitta consecutiva. Ora, però, la testa torna all’Europa e Mirotic e compagni vogliono chiudere il girone d’andata contro Pana e Bayern Monaco risalendo ancora la classifica.

Il Panathinaikos è attualmente decimo in classifica, ha però una sola vittoria in meno rispetto ai biancorossi, ma è reduce da quattro sconfitte nelle ultime cinque giornata. Greci, dunque, a caccia di rivincita e di punti per risalire la china, con la zona play-in attualmente a forte rischio. Sarà, dunque, una sfida che promette grande equilibrio, con Milano che segna di più (88,3 vs 84) ma subisce anche di più (86,6 vs 83,8), anche se negli ultimi 4 match i greci hanno subito sempre più di 89 punti, con Milano che segna più di 90 punti da cinque match.

In casa Pana sono due i pericoli pubblici da tenere nel mirino da parte della difesa di Milano. Il primo è Mathias Lessort, ampiamente il migliore della sua squadra sin qui con un rating di 20,6, 14 punti a partita e 7,1 rimbalzi. Il secondo è Kendrick Nunn, che con 18,4 punti e 3,3 assist è letale palla in mano. Oltre a loro, attenzione a Lorenzo Brown, Kostas Sloukas e Juancho Hernangomez, tutti comunque potenzialmente pericolosi.