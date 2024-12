Basket, i migliori italiani dell’undicesima giornata di Serie A. Brooks viaggia nel tempo, Severini guida la panchina di Tortona

Undicesimo turno di serie A di pallacanestro che va in cascina. Non ci sono più squadre imbattute, con Trento ko in casa di Trapani, mentre scivolano anche Bologna e Milano. Ma chi sono i migliori azzurri di questo weekend di palla a spicchi? Scopriamolo insieme.

BASKET, I MIGLIORI ITALIANI DELL’UNDICESIMO TURNO

Jeff Brooks: si mette addosso la giacca da marinaio rossa, si siede sulla Delorean e fa l’ennesimo viaggio nel tempo della sua stagione. Trieste chiude la crisi tecnica delle ultime partite facendo il colpaccio in casa della Virtus Bologna e molti meriti vanno all’azzurro di Louisville, che mette su una partita d’autore dopo la terza partenza in quintetto stagionale: 12 punti con soli due errori al tiro e otto rimbalzi in 37 minuti giocati con un roboante 24 di valutazione. Mica male per il classe 1989.

Luca Severini: Tortona si prende lo scalpo di Venezia dopo una partenza ad handicap, con un parziale di 57-36 nei quarti centrali. Molto merito va alla panchina tinta di azzurro: vi citiamo Severini, che finalmente spacca la partita con le sue percentuali da tre punti, 3/6 e match ribaltato per la squadra di De Raffaele. Menzione d’onore anche a Biligha, Baldasso e Denegri, che in tre hanno messo a segno 25 punti in 34 minuti complessivi: forni a microonde.

Andrea Pecchia: Trento esce sconfitta per la prima volta in questo campionato in casa della matricola terribile Trapani in una sfida da ritmi offensivi alla stregua NBA. Alla squadra di Galbiati non è bastato l’apporto dell’esterno di Segrate, che sfodera la miglior prestazione in maglia Dolomiti Energia con 14 punti in 20 minuti aggiungendo quattro rimbalzi alla causa. Quantomeno arriva un messaggio al suo coach: su di lui si può sempre contare.