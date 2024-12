Olympiacos-Virtus Bologna oggi in tv, Eurolega basket: orario, programma, streaming

Trasferta difficile per la Virtus Bologna in Eurolega! Oggi mercoledì 18 dicembre, alle 20:15 ora italiana, le V-nere sfidano ad Atene i greci dell’Olympiacos Pireo per la sedicesima giornata della regular season 2024-2025 – primo impegno del doppio turno in Europa.

I bianconeri provano a risalire la china, fortificati dal successo in volata contro il Baskonia (81-82) grazie alla giocata da quattro punti di Will Clyburn sulla sirena. 3-12 è il record dei bolognesi fino a qui, con coach Dusko Ivanovic che proverà a dare un’ulteriore scossa alla squadra attesa poi dal confronto casalingo contro il Barcellona venerdì sera. L’allenatore montenegrino si affiderà ancora all’ex Efes Istanbul, al pari di Tornike Shengelia e di Isaia Cordinier.

L’Olympiacos cerca invece di rialzare la testa dopo due sconfitte consecutive contro Stella Rossa e Paris nelle ultime uscite europee, con la squadra biancorossa che rimane però nella zona nobile della classifica grazie allo score di 9-6 dopo quindici turni disputati. Fari puntati sulla fisicità di Sasha Vezenkov e sull’estro di un fuoriclasse del calibro di Evan Fournier arrivato in estate dalla NBA, con Thomas Walkup a dettare i ritmi di gioco.

Palla a due che verrà alzata al Peace and Friendship Stadium di Atene (Grecia) alle 20:15 ora italiana. La diretta TV sarà disponibile su Sky Sport Uno (canale 201), con la diretta streaming garantita da SkyGO, Now TV e DAZN. Ci sarà anche OA Sport con la diretta Live testuale, per non farvi perdere davvero nulla di questo grande match di Eurolega!

Guarda la Lega Basket Serie A Unipolsai e le migliori partite di Eurolega e di Eurocup su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al mese

CALENDARIO EUROLEGA BASKET 2024 OGGI

Mercoledì 18 dicembre

Ore 20:15 Olympiacos Pireo-Virtus Segafredo Bologna – Diretta TV su Sky Sport Uno (Canale 201)

PROGRAMMA OLYMPIACOS-VIRTUS BOLOGNA EUROLEGA BASKET 2024 OGGI: DOVE SEGUIRLA IN TV E STREAMING

Diretta TV: Sky Sport Uno (Canale 201)

Diretta streaming: SkyGO, Now TV, DAZN

Diretta Live testuale: OA Sport