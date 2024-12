LIVE Olympiacos-Virtus Bologna, Eurolega basket in DIRETTA: serve un’impresa per continuare a risalire

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno a tutte le lettrici ed i lettori di OA Sport! Vi diamo il benvenuto alla diretta Live di Olympiacos-Virtus Bologna, sedicesima giornata dell’Eurolega di basket 2024! Le V-nere cercano un’impresa per provare a risalire ancora la classifica ed evitare di perdere troppo terreno rispetto alle avversarie.

La Segafredo è reduce dall’importante successo – soprattutto per il morale – contro il Baskonia (81-82) grazie alla giocata da quattro punti di Will Clyburn sulla sirena, con Dusko Ivanovic che ha iniziato al meglio la sua avventura sulla panchina emiliana dopo la vittoria anche in Campionato contro l’Olimpia Milano. 3-12 è il record dei bianconeri fino a qui in Eurolega, con l’allenatore montenegrino che punterà ancora su Will Clyburn e su Tornike Shengelia, con Isaia Cordinier pronto a dare man forte.

L’Olympiacos Pireo cerca una reazione immediata dopo due sconfitte in fila rispettivamente contro Stella Rossa e Paris, con l’ultima affermazione che risale ad inizio dicembre in trasferta contro l’AS Monaco. 9-6 è lo score della compagine ellenica fino a qui, con coach Bartzoskas che si affiderà ai punti pesanti di Sasha Vezenkov e all’esperienza di Evan Fournier arrivato al Pireo quest’estate dai New York Knicks (NBA).

Inizio del match previsto al Peace and Friendship Stadium di Atene (Grecia) alle 20:15 ora italiana, con la diretta TV affidata alle telecamere di Sky Sport Uno (canale 201). La diretta streaming sarà invece garantita da SkyGO, Now TV e DAZN. Buon divertimento a tutti, con la diretta Live di OA Sport di Olympiacos-Virtus Bologna!