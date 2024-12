NBA, i risultati della notte (17 dicembre): successo all’overtime per i Pistons di Fontecchio, Maxey e George trascinano i 76ers

Sei sono le partite disputate nella notte per la regular season 2024-2025 della NBA, dove è sceso in campo anche il nostro portacolori Simone Fontecchio con i suoi Detroit Pistons: andiamo quindi a riepilogare brevemente quanto accaduto negli States, dove non sono mancate come sempre le grandi emozioni.

Successo esterno dei Philadelphia 76ers (8-16) sul campo dei Charlotte Hornets (7-19) col punteggio di 108-121: Tyrese Maxey trascina i suoi con una prestazione monstre da 40 punti, con 33 punti e 8 assist di Paul George – 24 punti di Miles Bridges per i padroni di casa, con 15 punti e 11 assist di LaMelo Ball. Serve un overtime ai Detroit Pistons (11-16) per piegare la resistenza dei Miami Heat (13-11) per 125-124: decisiva la tripla doppia di Cade Cunningham (20 punti, 11 rimbalzi e 18 assist), con 28 punti di Malik Beasley – 9 punti in 24’ per il nostro Simone Fontecchio, con Jimmy Butler che piazza una tripla doppia da 35 punti, 19 rimbalzi e 10 assist ma non basta ad evitare il ko.

Fanno saltare il fattore campo i Cleveland Cavaliers (23-4), che vincono a Brooklyn contro i Nets (10-16) per 101-130 con 21 punti di Evan Mobley e 19 di Caris LeVert subentrato dalla panchina – 22 punti di Cam Johnson tra le fila di Brooklyn. Vittoria di misura per i Chicago Bulls (12-15) contro i Toronto Raptors (7-20) per 122-121 grazie ai 24 punti di uno scatenato Nikola Vucevic e i 19 di Coby White – per i canadesi doppia doppia sfiorata da RJ Barrett con 32 punti e 9 assist, mentre Gradey Dick mette a referto 27 punti.

Affermazione fuori casa anche per i Denver Nuggets (14-10) sui Sacramento Kings (13-14) col punteggio di 129-130: ennesima tripla doppia stagionale di Nikola Jokic (20 punti, 14 rimbalzi e 13 assist), con Russell Westbrook che invece la sfiora (18 punti, 9 rimbalzi e 10 assist) – 28 punti per Jamal Murray e 24 di Aaron Gordon, mentre per i californiani 28 punti e 14 rimbalzi di Domantas Sabonis, 25 punti e 10 asisst di Malik Monk e 29 punti di De’Aaron Fox. Nel match che chiudeva la notte NBA i Los Angeles Clippers (15-12) battono nettamente gli Utah Jazz (5-20) per 144-107 con 41 punti di James Harden MVP della partita – 29 punti di Norman Powell e doppia doppia di Ivica Zubac (19 punti e 12 rimbalzi), con 20 punti di Jordan Clarkson miglior realizzatore dei Jazz entrato dalla panchina.

I RISULTATI DELLA NOTTE NBA

Charlotte Hornets-Philadelphia 76ers 108-121

Detroit Pistons-Miami Heat 125-124 dTs

Brooklyn Nets-Cleveland Cavaliers 101-130

Toronto Raptors-Chicago Bulls 121-122

Sacramento Kings-Denver Nuggets 129-130

Los Angeles Clippers-Utah Jazz 144-107