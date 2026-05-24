Dove vedere in tv Olympiacos-Real Madrid, Finale Eurolega basket 2026: orario, programma, streaming

E’ la giornata della finale dell’Eurolega di basket 2026! Oggi domenica 24 maggio alle 20:00 ora italiana, nella splendida cornice dell’OAKA di Atene (Grecia), l’Olympiacos Pireo e il Real Madrid si contendono il titolo della massima competizione continentale per club.

Gli ateniesi hanno estromesso in semifinale i campioni uscenti del Fenerbahce Istanbul (79-61) con una prestazione solida, grazie ai 17 punti di un Alec Peters semplicemente perfetto al tiro (7/7 dal campo) al pari del sempre efficace Sasha Vezenkov. L’Olympiacos prova a salire nuovamente sul tetto d’Europa dopo aver fallito nel 2023 giocando la finale nella ‘casa’ degli acerrimi rivali del Panathinaikos.

Dall’altra parte il Real Madrid di ‘Don’ Sergio Scariolo che ha eliminato venerdì sera la sorprendente Valencia (90-105) con una prestazione solida soprattutto di Mario Hezonja (25 punti per il croato) e nonostante le assenze pesanti di due giocatori fisici come Tavares e Lyles. Si tratta del remake della finale del 2023 risolta da una magia del veterano Sergio Llull – che proverà a trascinare i compagni con la sua esperienza anche questa volta, con FAcundo Campazzo a dettare i ritmi di gioco.

Palla a due che verrà alzata all’OAKA di Atene (Grecia) questa sera alle 20:00 ora italiana – le 21:00 secondo il fuso orario della capitale ellenica, con la diretta tv affidata a Sky Sport Basket (canale 205) mentre la diretta streaming sarà garantita da SkyGO e Now TV.

CALENDARIO EUROLEGA BASKET 2026 OGGI

Domenica 24 maggio

Finale

Ore 20:00 Olympiacos Pireo-Real Madrid – Diretta tv su Sky Sport Basket

PROGRAMMA OLYMPIACOS PIREO-REAL MADRID FINALE EUROLEGA BASKET 2026 OGGI: DOVE SEGUIRLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Basket (Canale 205)

Diretta streaming: SkyGO, Now TV