Basket femminile, le migliori italiane dell’undicesima giornata di A1. Conte trascina la GEAS, sugli scudi Del Pero e Madera

Undicesima giornata della Serie A1 di basket femminile mandata in archivio nel weekend appena trascorso, dove le giocatrici italiane hanno fornito prestazioni interessanti e spesso decisive per le proprie squadre: andiamo quindi a scoprirle insieme.

11 punti di Costanza Verona e 10 di Carlotta Zanardi nel successo della Famila Wuber Schio sulla RMB Brixia, con Marzia Tagliamento che piazza ben 25 punti ma non bastano alle lombarde. Anastasia Conte decisiva per la Geas Sesto San Giovanni con 14 punti nella larga affermazione sulla Dinamo Sassari – 11 punti per Laura Spreafico, con 4 punti equamente divisi tra Debora Carangelo, Chiara Grattini e Sara Toffolo per le ospiti. Primo ko in Campionato per l’Umana Reyer Venezia che cade in casa contro Campobasso con 14 punti di Sara Madera – 9 punti per Matilde Villa tra le oro-granata, con 3 punti e 10 rimbalzi di Lorela Cubaj.

L’Alama San Martino di Lupari prevale nettamente sulla neo-promossa Alpo Villafranca di Verona con 18 punti di Beatrice Del Pero – 11 punti per Irene Guarise, mentre per le veronesi doppia doppia di Ilaria Moriconi con 19 punti e 10 assist e di Serena Soglia (16 punti). La Bertram Derthona Tortona espugna Faenza battendo l’E-Work grazie ai 15 punti equamente divisi tra Beatrice Attura ed Elisa Penna, con 14 punti e 10 rimbalzi di Francesca Leonardi – Rachele Porcu mette a referto 8 punti tra le fila delle romagnole.