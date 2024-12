MotoGP, il Brasile tornerà a ospitare dal 2026 un appuntamento del Mondiale

Una novità in vista. Il Motomondiale e la MotoGP torneranno in Brasile. L’accordo tra il Circus delle due-ruote e il governo di Goiás e Brasil Motorsport è stato trovato e coprirà il periodo dal 2026 al 2030. Il Goiânia International Racetrack Ayrton Senna ha ospitato per la prima volta la massima categoria dal 1987 al 1989.

Successivamente si è fatto tappa in Brasile ma su altri tracciati. Nel 2026 si tornerà a correre nel Paese sudamericano dopo due decenni, una volta portati a termine i miglioramenti sul circuito di Goiânia, così viene chiarito dal comunicato ufficiale degli organizzatori. L’obiettivo è fare in modo di aumentare l’audience in territorio brasiliano.

“Il ritorno della MotoGP a Goiás è un traguardo storico per noi. Stiamo lavorando per garantire che le infrastrutture e i servizi forniscano un’esperienza indimenticabile per i piloti, team e appassionati“, ha dichiarato il governatore, Ronaldo Caiado. “Il gruppo di Brasil Motorsport vanta una tradizione di lavoro con grande leghe sportive e nell’organizzazione di grandi eventi. Basandomi su questa esperienza, sono convinto che quello della MotoGP™ a Goiânia sarà un gran successo. Avremo uno degli eventi sportivi più emozionanti del mondo insieme ad attrazioni di intrattenimento, importanti brand e appassionati entusiasti. Un mix che garantirà il successo“, ha affermato Alan Adler, CEO di Brasil Motorsport.

A completamento, le parole di Carmelo Ezpeleta, CEO di Dorna Sports, titolare dei diritti della MotoGP: “Abbiamo una grande voglia di tornare in Brasile. Abbiamo una buona base di appassionati che sappiamo essere entusiasti di questa notizia, come noi siamo ansiosi di tornare a correre nuovamente per tutti loro, e questo nuovo accordo offre inoltre una fantastica opportunità di espansione in un mercato chiave per lo sport e i nostri costruttori. Il Brasile è un attore globale e un luogo che abbiamo sempre creduto meriti di essere presente nel nostro calendario. Lavorare con il governo di Goiás e Brasil Motorsport, che vanta una tradizione nota e molto rilevante, è un’opportunità che siamo molto felici di cogliere“.