Aleix Espargarò dalla MotoGP al ciclismo. Ufficiale l’accordo con la Lidl-Trek

Dopo le forti indiscrezioni dei giorni scorsi, è arrivata finalmente l’ufficialità. Aleix Espargarò, dopo aver terminato la sua carriera da pilota MotoGP (svolgerà solo un ruolo da tester con la Honda), si appresta ad affrontare una nuova avventura facendo il suo ingresso nel mondo del ciclismo professionistico. A partire dalla prossima stagione il 35enne spagnolo si unirà infatti al team Lidl-Trek.

“Lidl-Trek è lieta di annunciare che la star della MotoGP Aleix Espargarò entrerà a far parte della famiglia a partire dal 1° gennaio 2025. Dopo due decenni di competizioni ai vertici del Motomondiale, Espargarò ha deciso di dedicarsi alla sua altra grande passione: il ciclismo. Il tre volte vincitore di un Gran Premio di MotoGP sarà un ambasciatore di Lidl-Trek, unendosi alla squadra in alcuni degli eventi più prestigiosi del calendario e promuovendo lo sport del ciclismo a un vasto pubblico. Espargarò ha praticato il ciclismo ad alto livello per molti anni, allenandosi al fianco di ciclisti professionisti in Andorra. È entusiasta di aumentare il suo potenziale fisico con tutte le risorse del Lidl-Trek performance team“, si legge nel comunicato della squadra statunitense.

“Sono lieto di entrare a far parte della famiglia Lidl-Trek, che ospita alcuni dei migliori ciclisti al mondo. Sono entusiasta di imparare da alcuni dei migliori corridori e staff di questo sport, di spingere i miei limiti e di condividere questo viaggio speciale con i fan. Dopo che un infortunio alla schiena mi ha costretto a smettere di correre per un po’ di tempo, sono passato al ciclismo per recuperare e allenarmi. Con il tempo, è diventato più di un semplice allenamento: è diventato la mia passione“, racconta Aleix.

“Vivendo ad Andorra, ho fatto amicizia con molti ciclisti professionisti, che mi hanno ispirato ad allenarmi a un livello superiore. Il ciclismo è una delle mie passioni da anni e ho deciso di abbandonare la MotoGP prima del previsto per partecipare a un programma che si allinea così bene con la mia passione. Sono profondamente grato a Lidl-Trek per avermi accolto nella sua famiglia e per avermi sostenuto. Darò tutto quello che ho“, le parole del catalano classe 1989.