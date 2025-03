Domen Prevc stampa un folle record del mondo di volo con gli sci! L’ultima gara va a Lanisek

Finisce col botto la stagione di Coppa del Mondo di salto con gli sci 2024-2025. Al di là della vittoria di Anze Lanisek e della doppietta slovena sul trampolino di volo di Planica, dati di cui si può parlare a livello statistico, la vera notizia è l’impresa di Domen Prevc. Nella seconda serie, infatti, è lui a cancellare il record del mondo che Stefan Kraft aveva realizzato a Vikersund nel 2017. E vola a 254.5 metri, là dove nessuno, rimasto in piedi o avendo toccato terra, era mai riuscito ad arrivare. Ci riesce lui, con un salto che pare non finire mai, perfetto nella presa di velocità, senza nessuna intenzione di rialzarsi e che, alla fine, gli regala una gioia enorme. Ed era dal 2019 che non si andava sopra i 250: si ricordano i 252 di Ryoyu Kobayashi sempre su questo trampolino.

Un’impresa, quella di Prevc, che è ancora maggiore perché arriva da stanga 12 visto il progressivo abbassamento dalla 14 scelta all’inizio della seconda serie. Dove, va detto, si intuiva la possibilità di qualcosa di enorme, visto che Prevc e Lanisek erano andati l’uno a 245 metri e l’altro a 247.5, ma qui arriva il colpo di mano assoluto. Per di più la gara la vince, come detto, proprio Lanisek, perché viene fatto saltare da stanga 11, lo fa benissimo e riesce a non pagare per le giurie quel che giocoforza paga Prevc, piegatosi senza però cadere. Risultato: 241.5 metri e 248.8 punti per i 482.1 totali contro i 475 del nuovo recordman globale. In tutto questo, passa quasi inosservato il terzo posto ottenuto di costanza dal tedesco Andreas Wellinger, che termina a 445.8 e anche con soddisfazione.

Quarta posizione per Daniel Tschofenig, che festeggia così, con quota 451.6, sia l’ormai certificata vittoria in Coppa del Mondo assoluta che l’ultima volta su un qualsiasi trampolino di Michael Hayboeck, festeggiato a base di champagne da tutto il clan austriaco. Quinto Ryoyu Kobayashi, cui manca qualcosa nella seconda serie e termina a quota 449.4.

La sesta posizione è appannaggio di Pius Paschke: il tedesco chiude con 438.9, davanti al polacco Aleksander Zniszczol a 434.0 e allo svizzero Gregor Deschwanden a 422.2. L’unico altro a superare quota 240 metri è Jan Hoerl, che fa 242.5 nella seconda serie per assicurarsi il nono posto a 420.4. Decimo il tedesco Karl Geiger a 419.8, per una chiusura d’annata che davvero si può definire esplosiva per quello che si è verificato sul Letalnica bratov Gorišek 31 anni dopo il primo salto oltre i 200 metri realizzato da Andreas Goldberger proprio qui, senza dimenticare il 20 marzo 2005 dei quattro record mondiali in un solo giorno.