Salto con gli sci: Daniel Tschofenig vince la Coppa del Mondo, a Domen Prevc gara-1 di Planica

Daniel Tschofenig ha vinto la Coppa del Mondo di salto con gli sci 2024-2025. Con una gara ancora da disputare sul trampolino di volo di Planica, infatti, nessuno più può raggiungere l’austriaco, che diventa il primo nato nel nuovo secolo a portare a casa la Sfera di Cristallo. Decisivo il quarto posto odierno in quel della città slovena, unito al contemporaneo ottavo dell’unico in grado di raggiungerlo, il connazionale Jan Hoerl. I 1755 punti sono troppi per i 1623 di Hoerl, ed è dunque di fatto così che va a concludersi la stagione, con qualche giorno di anticipo.

Il tutto mentre, sotto un meteo decisamente inclemente che regna a Planica, Domen Prevc porta a casa vittoria e affermazione nella Coppa del Mondo di volo. Nel duello tra sloveni da stanga 14 (contro la 15 utilizzata per tutta la seconda serie), Prevc prevale rispetto ad Anze Lanisek, in quello che è uno scambio di valori rispetto alla prima serie. Lanisek, protagonista con un 242 (da 234.3 punti) nella prima parte, non salta benissimo nella seconda, fermandosi a 227.5 con 220.5 e fermandosi così a 454.8 contro i 459.1 del vincitore, che fa registrare 234.5 e 237.5. Sul terzo gradino del podio ci va Ryoyu Kobayashi, autore di un 239.5 nella seconda serie che gli vale il 444.1 conclusivo, con cinque decimi di vantaggio su Tschofenig e sette su Stefan Kraft.

Sesta posizione per il tedesco Andreas Wellinger a 430.1, settima per Karl Geiger a 418.3 e decima, per restare in tema di Germania, per Pius Paschke a 409.4. In mezzo Hoerl a 418.2 e Manuel Fettner, entrambi in quota Austria, a 417.7, a testimoniare le capacità di tedeschi e austriaci in questa fase della stagione e su questo trampolino.

Per quanto riguarda l’Italia, Alex Insam è l’unico qualificato per la seconda serie e termina con il 29° posto a quote 365, superando i 200 metri nella prima serie con 206. Resta invece fuori Francesco Cecon, 33° con un salto di 199 metri e 177.2 punti.