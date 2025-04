Superbike, Alvaro Bautista il più rapido nella FP1 di Assen. Terzo Nicolò Bulega

Ad Assen si è aperto il terzo weekend del Mondiale Superbike 2025. Il circuito olandese è stato teatro, nella mattinata di venerdì, della prima sessione di prove libere. Ducati sugli scudi grazie ad Alvaro Bautista. Il quarantenne del team Aruba.it Racing ha firmato il miglior tempo in 1’34”365, precedendo di 102 millesimi il turco Toprak Razgatlioglu, la cui BMWè l’unica moto differente dalle Panigale V4R nei quartieri nobili della graduatoria.

Nicolò Bulega, leader del Mondiale e compagno di squadra di Bautista, si è attestato in terza posizione, staccato di 272 millesimi dall’iberico. Quarta piazza per il migliore tra i centauri dei team indipendenti, ovverosia Andrea Iannone (Ducati Team Pata GoEleven). Quinto un sorprendente Dominique Aegerter (Yamaha) a mezzo secondo esatto dal crono più rapido.

Un po’ in ombra Danilo Petrucci, terzo nella graduatoria iridata. Il trentaquattrenne umbro del Team Barni (Ducati) si è accontentato della nona prestazione cronometrica, a 730 millesimi da Bautista. Per quanto riguarda gli altri italiani, settimo tempo per Andrea Locatelli (Yamaha) a 0”581, quindicesima performance per Axel Bassani (Bimota) e diciassettesima per Yari Montella (Ducati Barni). Alle ore 15:00 si disputerà la seconda sessione di prove libere.

SUPERBIKE ASSEN – CLASSIFICA FP1

1 19 BAUTISTA Alvaro Ducati Panigale V4R 1’34.365

2 1 RAZGATLIOGLU Toprak BMW M1000RR 1’34.467

3 11 BULEGA Nicolo Ducati Panigale V4R 1’34.637

4 29 IANNONE Andrea Ducati Panigale V4R 1’34.760

5 77 AEGERTER Dominique Yamaha YZF R1 1’34.865

6 60 VAN DER MARK Michael BMW M1000RR 1’34.936

7 55 LOCATELLI Andrea Yamaha YZF R1 1’34.946

8 87 GARDNER Remy Yamaha YZF R1 1’34.988

9 9 PETRUCCI Danilo Ducati Panigale V4R 1’35.095

10 22 LOWES Alex bimota KB998 Rimini 1’35.220

11 14 LOWES Sam Ducati Panigale V4R 1’35.283

12 31 GERLOFF Garrett Kawasaki ZX-10RR 1’35.319

13 7 LECUONA Iker Honda CBR1000 RR-R 1’35.391

14 45 REDDING Scott Ducati Panigale V4R 1’35.400

15 47 BASSANI Axel bimota KB998 Rimini 1’35.458

16 95 MACKENZIE Tarran Honda CBR1000 RR-R 1’35.637

17 5 MONTELLA Yari Ducati Panigale V4R 1’35.880

18 17 VICKERS Ryan Ducati Panigale V4R 1’35.966

19 53 RABAT Tito Yamaha YZF R1 1’35.993

20 99 SOFUOGLU Bahattin Yamaha YZF R1 1’36.461

21 20 O’HALLORAN Jason Yamaha YZF R1 1’37.793

22 97 VIERGE Xavi Honda CBR1000 RR-R 1’38.160

23 21 ZAIDI Zaqhwan Honda CBR1000 RR-R 1’40.003