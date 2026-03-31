Snowboard, Roland Fischnaller trionfa nel PGS dei Campionati Italiani. Domani l’ultima gara della carriera?

La giornata inaugurale dei Campionati Italiani di snowboard alpino 2026 si è conclusa con le vittorie di Roland Fischnaller e Jasmin Coratti, che si sono aggiudicati la medaglia d’oro nel gigante parallelo andato in scena sulla pista Pra di Tori di Carezza, sede della rassegna tricolore assoluta che mette fine alla stagione agonistica degli specialisti azzurri della tavola.

Fischnaller si è tolto la soddisfazione di aggiudicarsi il titolo nazionale di PGS a 45 anni suonati, in quella che dovrebbe essere l’ultima manifestazione della sua incredibile carriera. “Capitan Fisch” aveva infatti manifestato nei mesi scorsi la volontà di ritirarsi al termine della stagione olimpica di Milano Cortina, quindi vedremo se lo slalom parallelo di domani sarà effettivamente il suo ultimo impegno agonistico.

Il veterano altoatesino ha battuto in finale la giovane promessa dello snowboard italiano Tommy Rabanser (fresco campione mondiale juniores di PSL) in una sfida generazionale densa di significati, che vedeva un gap di 27 anni tra i due protagonisti. Il podio maschile è stato completato in terza posizione da Aaron March, che ha sconfitto Edwin Coratti nello spareggio per il bronzo.

La gara femminile è andata in archivio con il trionfo di Jasmin Coratti, che ha preceduto per poco più di tre decimi di secondo il bronzo olimpico in carica Lucia Dalmasso nella finale con in palio il metallo più pregiato. Bronzo ad Elisa Caffont, che ha superato nella small final la giovane emergente Elisa Fava.