Sci alpino, perché le donne non gareggiano questo fine settimana. Quando tornano Brignone e Goggia

Nel weekend del 6-8 dicembre la Coppa del Mondo di sci alpino prevede esclusivamente la disputa di gare maschili a Beaver Creek: oggi è andata in scena la discesa libera sulla mitica Birds of Prey, domani si disputerà il superG e poi domenica si concluderà l’appuntamento in terra statunitense con un gigante. Il programma originario prevedeva anche lo svolgimento di gare femminili, ma i due giganti di Mont Tremblant non avranno luogo a causa delle avverse condizioni meteo nella località canadese.

Già lo scorso fine settimana, infatti, la neve era molto poca nella stazione nordamericana e le temperature erano sopra la media, rendendo impossibile il regolare svolgimento delle due prove. La FIS ha annunciato che i due eventi verranno probabilmente recuperati nel corso della stagione, anche se al momento non c’è ufficialità in merito a date e località. Questo è il motivo per cui le donne non gareggiano tra Sant’Ambrogio e Immacolata Concezione, ma quando torneranno in azione?

Appuntamento per sabato 14 dicembre con la discesa libera di Beaver Creek, seguita il giorno dopo da un superG (ovviamente l’appuntamento in terra statunitense sarà preceduto dalle prove cronometrate). A seguire il ritorno in Europa con i due superG previsti a St. Moritz (Svizzera) il 21-22 dicembre e il fine settimana tecnico di Semmering (Austria, gigante il 28 dicembre e slalom il 29 dicembre). Il nuovo anno solare si aprirà con gigante e slalom a Kranjska Gora (Slovenia, 4-5 gennaio), mentre la seconda discesa libera dell’anno si disputerà soltanto l’11 gennaio a St. Anton (Austria).

La classifica generale di Coppa del Mondo è apertissima: la svizzera Camille Rast è in testa con 287 punti, la statunitense Mikaela Shiffrin insegue a quota 245 ma è infortunata e non si sa quando rientrerà, la croata Zrinka Ljutica è terza a 202. Federica Brignone è a quota 100 punti (quelli conquistati con la vittoria nel gigante di Soelden) e scalpita per tornare in gara dopo l’errore nel gigante di Killington, a Beaver Creek sarà affiancata da Sofia Goggia, che farà il proprio debutto stagionale e rientrerà in attività dopo l’infortunio della scorsa stagione.

PROSSIME GARE COPPA DEL MONDO SCI ALPINO FEMMINILE

14 dicembre Discesa libera a Beaver Creek

15 dicembre SuperG a Beaver Creek

21 dicembre SuperG a St. Moritz

22 dicembre SuperG a St. Moritz

28 dicembre Gigante a Semmering

29 dicembre Gigante a Semmering

4 gennaio Gigante a Kranjska Gora

5 gennaio Slalom a Kranjska Gora

11 gennaio Discesa libera a St. Anton

12 gennaio SuperG a St. Anton