Sci alpino, Franzoni a punti a Beaver Creek, Alliod fuori di poco. Timidi segnali dalle nuove leve

L’Italia non si sta di certo rivelando un Paese per giovani nello sci alpino e il ricambio generazionale sta faticando a prendere il via sul fronte maschile. L’uomo simbolo rimane sempre il 35enne Dominik Paris e in Coppa del Mondo continua a esprimersi l’eterno Christof Innerhofer, che il prossimo 17 dicembre spegnerà 40 candeline. Nella discesa libera di Beaver Creek, però, si sono visti dei timidi segnali dalle nuove leve, capaci di firmare discreti risultati su una pista difficile come la Birds of Prey.

Giovanni Franzoni, sceso con il pettorale numero 57, ha chiuso al 27mo posto con un ritardo di 2.11 dallo svizzero Justin Murisier. L’azzurro si è presentato al cancelletto di partenza durante un frangente in cui la pista sembrava concedere qualcosa, come testimonia l’undicesima piazza raggiunta dal ceco Jan Zabystran (numero 54) e la ventesima posizione agguantata dall’austriaco Stefan Eichberger (numero 20). Il 23enne, che nel corso della sua carriera ha dovuto fare i conti con alcuni infortuni, è entrato in zona punti per la sesta volta in carriera (il miglior risultato è il 22mo posto nel superG di Bormio nel 2022).

Il Campione del Mondo juniores di discesa libera nel 2022 è stato il quarto italiano all’arrivo, alle spalle di Paris (19mo a 1.69), Florian Schieder (23mo a 1.81) e Mattia Casse (26mo a 2.04), ma va annotato che dopo i primi due intermedi stava facendo meglio del veterano: Paris infatti era attardato di 1.05, mentre Franzoni di 0.98, poi l’altoatesino è risultato più brillante nel finale, anche se il distacco tra i nostri portacolori è poi stato di soli 42 centesimi. Lo stesso discorso può essere fatto per Benjamin Jacques Alliod, che dopo due settori era indietro di 0.80 dal vincitore, salvo poi perdere terreno e chiudere in 31ma posizione a 2.26 dal vincitore.

Il classe 2000, sceso con il numero 50, si è fermato ad appena tre centesimi dalla zona punti chiusa dal francese Nils Alphand e dall’austriaco Otmar Striedinger: si tratta del miglior piazzamento in carriera per il giovane che lo scorso anno stupì con il secondo posto nella prova di Zermatt/Cervinia scendendo con il pettorale numero 68, salvo poi fermarsi a febbraio per mononucleosi. Timidi segnali, domani si cercherà di migliorarsi nel superG di Beaver Creek.