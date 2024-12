Golf, il Ladies PGA Tour si tinge di azzurro: Benedetta Moresco conquista la full membership al termine delle Q-School

Il Ladies PGA Tour si tinge di azzurro. Benedetta Moresco, professionista italiana originaria di Caldogno, Vicenza, si è qualificata 18esima alle Q-School per il maggiore circuito professionistico americano femminile staccando, così, una carta per l’anno a venire (categoria 14).

Nelle 90 buche, 5 giri, la 23enne ha dimostrato di essere ufficialmente matura sia nel gioco che mentalmente. Lo score complessivo di 349 colpi, (69-70-75-63-72) per un totale di -9, evidenzia che a giornate meno buone la vicentina sa rispondere con carattere e determinazione per ottenere ciò che vuole. Il torneo, disputatosi sui due percorsi del Magnolia Grove Golf Club in Alabama (Crossings Course, par 72, e Falls Courses, par 71), è stato vinto dalla giapponese Miyu Yamashita con 331 colpi, -27. Tra le prime posizioni anche la francese Pauline Roussin-Bouchard 3° e la belga Manon De Roey, 4°, entrambe di stanza, fino a questo momento, sul Ladies European Tour (LET).

Le carte assegnate per la stagione 2025 erano destinate alle prime 26 classificate al termine delle 5 giornate di golf. Tra queste, figurano le atlete Azahara Muñoz, 17ª con 348 (-10), le canadesi Alena Sharp, 21ª con 351 (-7), e Maude-Aimee Leblanc, 24ª con 352 (-6), e le giapponesi Chisato Iwai (2ª), Akie Iwai (T5), Yuri Yoshida (9ª) e Sai Saba (24ª).

Fermate dal taglio Roberta Liti 94ª con 296 (73 79 73 71, +10) e Angelica Moresco 67ª con 289 (75 75 70 69, +3), le altre due italiane in lizza per una carta. Per Benedetta, sorella minore di Angelica, si tratta della seconda partecipazione alle Q-School del Tour americano. In precedenza era riuscita a strappare l’accesso all’Epson Tour, circuito cadetto statunitense, e una categoria minore per partecipare ad alcuni eventi LPGA.

Dal 2025, però, la full membership le permetterà di presenziare in pianta stabile a tutti i tornei e competere con le migliori giocatrici al mondo.

In stagione Benedetta ha 10 presenze sul LPGA con 2 tagli passati ( al Walmart NW Arkansas Championship presented by P&G dove ha chiuso T27 e al CPKC Women’s Open dove si posizionò T19). Sull’Epson Tour, invece, sono 10 i tagli passati su 12 presenze in stagione con 1 top 5 (al Guardian Championship).