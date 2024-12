Cosa è successo a Marco Odermatt nella discesa di Bormio: gara rovinata dall’airbag?

Il tema dell’airbag è da ormai un paio di stagioni al centro dell’attenzione per quanto riguarda le discipline veloci e si è discusso più volte riguardo all’obbligo di indossare questa protezione nella Coppa del Mondo di sci alpino. L’airbag si apre quando un atleta cade, in modo da alleggerire l’impatto con il manto nevoso e aumentare la sicurezza dello sciatore.

Durante la discesa libera di Bormio, però, ha avuto luogo un episodio molto strano: l’airbag di Marco Odermatt si è aperto anche se il fuoriclasse svizzero non è finito a terra. Gli sci dell’elvetico, grande favorito per la vittoria sulla mitica pista Stelvio, sono andati a sbattere in maniera non lineare sul tracciato e così l’apparecchiatura si è aperta. Si è trattato di una spigolata che ha fatto registrare una differenza gravitazionale, tanto da fare scattare il sistema.

Marco Odermatt ha dovuto disputare la seconda parte di gara con l’airbag aperto, che naturalmente complicava i movimenti del busto e che rappresentava anche un peso durante la discesa. Il leader della classifica generale di Coppa del Mondo ha poi chiuso al quinto posto con un distacco di 80 centesimi dal connazionale Alexis Monney.

VIDEO AIRBAG ODERMATT