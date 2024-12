ATP Hong Kong 2025: Francesco Passaro battuto da Martinez al primo turno

Francesco Passaro, dopo aver superato le qualificazioni, saluta l’ATP 250 di Hong Kong al primo turno. A batterlo è lo spagnolo Pedro Martinez con il punteggio di 6-4 6-4. Per l’iberico ora uno tra il padrone di casa Coleman Wong e il cinese Juncheng Shang, una sfida che senz’altro a livello locale ha tante sfumature di fascino.

Il primo set comincia anche abbastanza bene per Passaro, che riesce a vedersela sostanzialmente ad armi pari con Martinez anche se non trova mai realmente modo di avvicinarsi al discorso palla break, almeno fino al 4-3. Qui ne arriva una, che però non riesce a sfruttare e a quel punto arriva l’immediata reazione di Martinez, che gli strappa la battuta a 30 e sempre a 30 chiude il parziale per 6-4.

Passaro di occasione ne ha di fatto subito un’altra, nel secondo game del secondo set, ma riesce solo ad arrivare ai vantaggi prima di cedere nuovamente il servizio a 30. A quel punto Martinez sembrerebbe poter controllare, ma arrivano quasi d’improvviso due chance per rientrare in favore dell’umbro. Quel 15-40, però, non si trasforma in 3-3, e anzi il classe 2001 di Perugia deve a sua volta risalire da 15-40 per tenere vivo l’incontro. Che, però, non ha più alcuno scossone fino alla sua conclusione alle soglie dell’ora e mezza.

Ciò che, alla fine dei conti, Passaro paga è una questione di dettagli, visto che i due servono bene (69% a testa con la prima), hanno prime incisive (79-76% Passaro per punti vinti) e anche le percentuali della seconda bene o male reggono (8/17 e 10/18, il che “disequilibra” un po’ il discorso percentuale a 47%-56%). All’atto pratico, è la classica partita girata su pochi momenti.