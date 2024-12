Kyrgios, il rientro è amarissimo: immediata eliminazione nell’ATP di Brisbane

Ritorno in singolare con sconfitta per Nick Kyrgios all’ATP 250 di Brisbane. L’australiano, di fatto al ritorno dopo più di due anni (perché di fatto Stoccarda 2023 è stata un interludio), ha dovuto subito tastare con mano la grande novità del 2024 e, in fondo, anche del 2025, il francese Giovanni Mpetshi Perricard, un’autentica macchina da ace come non se ne sono mai viste prima. 7-6(2) 6-7(4) 7-6(3) il punteggio finale del match, con il transalpino ora atteso dall’americano Frances Tiafoe.

Il match, senza nemmeno stare troppo a parlarne, vive di un elemento in particolare: il servizio di Mpetshi Perricard, che tanto per ricominciare da dove ha finito stampa 36 ace (e 7 doppi falli) in tutto il match. Il tutto cedendo appena cinque punti al servizio nel primo parziale e vincendo il tie-break per 7-2.

Storia nemmeno troppo dissimile nel secondo set, ma con qualche differenza visto che Kyrgios ha le uniche palle break in tutto l’incontro, due nel sesto gioco. Qui i punti ceduti da Mpetshi Perricard alla battuta sono decisamente di più, ed è quasi consequenziale il fatto che stavolta l’ultimo gioco non giri a suo favore.

Nel terzo, prima di entrare nel vivo, c’è subito un’opportunità di andar via per il transalpino, la seconda dell’intero confronto. Dal 2-2, però, in due il francese e Kyrgios filano via come siluri, tant’è che sono solo tre i punti ceduti alla battuta fino al tie-break. Questo, però, è territorio di Mpetshi Perricard, che non si fa pregare e porta a casa la prima vittoria del 2025 (anche se nel 2024).