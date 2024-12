Matteo Arnaldi superbo! Annichilito Popyrin nella rivincita della Davis: debutto da sogno a Brisbane

Matteo Arnaldi comincia con il botto la sua stagione 2025! Il ligure batte ancora Alexei Popyrin nel replay del match che fu decisivo nella finale di Davis 2023 con il punteggio di 6-3 6-2 in appena un’ora e nove minuti e ottiene così il pass per il secondo turno dell’ATP 250 di Brisbane dove affronterà uno tra Gomez e Opelka. Una prova decisamente convincente per il sanremese che è apparso in ottima condizione fisica e soprattutto ha gestito alla perfezione i momenti importanti del match.

Nel primo set emerge la qualità da parte di Arnaldi nel giocare i punti vitali: l’azzurro si ritrova per due turni di servizio consecutivi 30-40 sia sul 2-2 che sul 3-3, ma prima si salva con una gran seconda e poi con un buonissimo servizio, non permettendo a Popyrin di cominciare a spingere. Il passaggio a vuoto ce l’ha poi l’australiano che paga qualche seconda di troppo e nell’ottavo gioco cede il servizio a trenta ed è un game decisivo per la conquista della prima frazione da parte del n.37 del mondo con il punteggio di 6-3.

Anche nel secondo set Arnaldi riesce a sfruttare il game in cui Popyrin è un po’ più frettoloso e meno lucido nelle scelte: break che arriva nel terzo gioco e permette all’italiano di guadagnarsi un vantaggio nelle fasi embrionali del parziale. Il sanremese riesce a mantenere il servizio anche sul 3-2 rimontando da 0-30 con un eccezionale dritto sulla riga e due servizi vincenti. Un game che di fatto stronca tutte le ambizioni dell’australiano che successivamente commette un doppio fallo, ma subisce la grande pressione del tennista nostrano che con due risposte meravigliose in allungo si prende il doppio break.

Un Arnaldi che ha dominato nonostante abbia messo in campo appena il 44% di prime, ma raccoglie il 71% con la prima e ben il 70% con la seconda. Due palle break annullate su due e grande freddezza nei momenti focali.