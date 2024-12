WTA Auckland 2025, Madison Keys regola in due set una buona Lucia Bronzetti al primo turno

Madison Keys è al secondo turno del WTA 250 di Auckland: la statunitense regola con un doppio 6-4 in un’ora e trentuno minuti di gioco la nostra Lucia Bronzetti che ha giocato un match più che dignitosi, è rimasta attaccata per quanto ha potuto alla sua avversaria, ma alla fine ha ceduto nonostante il 3-1 del secondo set.

Primo set che è estremamente tirato e combattuto: Bronzetti con grande tenacia riesce a stare vicina alla sua avversaria mettendoci cuore, corsa e gambe, contenendo spesso le accelerazioni da parte di Keys che alla terza o quarta bordata sovente va fuori giri. La tennista romagnola cancella una palla break nel secondo game, poi un’altra nel quarto e un’ulteriore nel sesto, risalendo in tutte e tre le circostanze da 30-40 e tenendo la battuta. Anche l’americana annulla una palla break sul 2-2, ma riesce a capitalizzare sul 5-4 con due ottime risposte e un gran passante di dritto da lontano che piega la racchetta a Bronzetti: primo parziale che finisce quindi 6-4 nelle mani della statunitense.

Nel secondo set sono tanti gli errori all’inizio e arrivano addirittura tre break consecutivi, con Bronzetti che è la prima a tenere il servizio e quindi a riuscire a scappare sul 3-1. L’azzurra però è costantemente in balia della sua avversaria: quando riesce a spingere con discreta efficacia si difende dalla pesantezza di palla di Keys, ma in altre occasioni è costretta a cedere. La ragazza dell’Illinois riesce a controbrekkare e sul 5-4 spinge a tutta per provare a chiudere, spreca i primi due match point con un errore di rovescio e un clamoroso dritto al volo affossato, ma al terzo riesce a concretizzare.

Dai numeri emerge come la testa di serie numero 1 abbia fatto la partita: 27 vincenti e 42 errori gratuiti, mentre per Bronzetti sono appena 6 i vincenti e 26 gli errori. Ben 13 i punti vinti in più da parte di Keys che al secondo turno affronterà la rumena Jacqueline Cristian.