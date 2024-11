Startlist slalom maschile Levi 2024: orari, tv, programma, streaming, pettorali degli italiani

Domenica 17 novembre, a Levi, in Finlandia, si disputerà la seconda gara della Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino: in programma lo slalom speciale maschile, con la prima manche prevista alle 10.00 italiane e la seconda run, con l’inversione dei migliori 30, alle 13.00 italiane.

Saranno cinque gli azzurri in gara sulla pista denominata “Black“, ovvero Tommaso Sala, che partirà con il 17, proprio davanti ad Alex Vinatzer, con il 18, mentre scatteranno fuori dai 30 Stefano Gross, col 35, Tobias Kastlunger, col 38, e Tommaso Saccardi, col 56.

Guarda la Coppa del Mondo di sci alpino su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al mese

Per lo slalom speciale maschile della Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino la diretta tv sarà affidata a Rai Sport HD ed Eurosport 1 HD, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Rai Play, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, infine la diretta live testuale sarà disponibile su OA Sport.

CALENDARIO COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2024-2025

Domenica 17 novembre

10.00 Slalom maschile Levi, prima manche – Diretta tv su Rai Sport HD, Eurosport 1 HD

13.00 Slalom maschile Levi, seconda manche – Diretta tv su Rai Sport HD, Eurosport 1 HD

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2024-2025: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD, Eurosport 1 HD

Diretta streaming: Rai Play, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

Diretta Live testuale: OA Sport

STARTLIST SLALOM MASCHILE LEVI – 1A MANCHE

1 422507 HAUGAN Timon 1996 NOR Van deer racing

2 202451 STRASSER Linus 1992 GER Rossignol

3 6190403 NOEL Clement 1997 FRA Dynastar

4 220689 RYDING Dave 1986 GBR Head

5 511996 YULE Daniel 1993 SUI Fischer

6 512182 MEILLARD Loic 1996 SUI Rossignol

7 54063 FELLER Manuel 1992 AUT Atomic

8 422304 KRISTOFFERSEN Henrik 1994 NOR Van deer racing

9 422732 McGRATH Atle Lie 2000 NOR Head

10 511899 ROCHAT Marc 1992 SUI Nordica

11 6190558 AMIEZ Steven 1998 FRA Rossignol

12 502015 JAKOBSEN Kristoffer 1994 SWE Fischer

13 54444 GSTREIN Fabio 1997 AUT Atomic

14 54093 STROLZ Johannes 1992 AUT Head

15 54252 RASCHNER Dominik 1994 AUT Fischer

16 422766 STEEN OLSEN Alexander 2001 NOR Rossignol

17 6291574 SALA Tommaso 1995 ITA Dynastar

18 6293171 VINATZER Alex 1999 ITA Atomic

19 511983 AERNI Luca 1993 SUI Fischer

20 380377 KOLEGA Samuel 1999 CRO Rossignol

21 54170 MATT Michael 1993 AUT Blizzard

22 6531063 GINNIS A. 1994 GRE Fischer

23 92720 POPOV Albert 1997 BUL Head

24 202520 HOLZMANN Sebastian 1993 GER Voelkl

25 380361 RODES Istok 1996 CRO Voelkl

26 511902 ZENHAEUSERN Ramon 1992 SUI Rossignol

27 380335 ZUBCIC Filip 1993 CRO Atomic

28 512203 NEF Tanguy 1996 SUI Atomic

29 60253 MARCHANT Armand 1997 BEL Head

30 221223 MAJOR Billy 1996 GBR Fischer

31 53831 HIRSCHER Marcel 1989 NED Van deer racing

32 53889 HIRSCHBUEHL Christian 1990 AUT Rossignol

33 422729 PINHEIRO BRAATHEN Lucas 2000 BRA Atomic

34 6532163 SEYMOUR Jett 1998 USA Fischer

35 293797 GROSS Stefano 1986 ITA Voelkl

36 54630 STURM Joshua 2001 AUT Atomic

37 54348 PERTL Adrian 1996 AUT Atomic

38 6293252 KASTLUNGER Tobias 1999 ITA Head

39 221236 TAYLOR Laurie 1996 GBR Head

40 180919 HALLBERG Eduard 2003 FIN Fischer

41 390044 LAINE Tormis 2000 EST Voelkl

42 502617 AX SWARTZ Fabian 2004 SWE Van deer racing

43 193967 MUFFAT-JEANDET Victor 1989 FRA Salomon

44 60261 MAES Sam 1998 BEL Voelkl

45 6190543 RASSAT Paco 1998 FRA Head

46 103729 READ Erik 1991 CAN Atomic

47 202615 TREMMEL Anton 1994 GER Nordica

48 6532592 RITCHIE Benjamin 2000 USA Head

49 512466 MAECHLER Reto 2001 SUI Head

50 6532084 RADAMUS River 1998 USA Rossignol

51 422803 SOLBERG Eirik Hystad 2002 NOR

52 491879 SALARICH Joaquim 1994 ESP Rossignol

53 491853 del CAMPO HERNANDEZ Juan 1994 ESP Atomic

54 422082 FOSS-SOLEVAAG Sebastian 1991 NOR Salomon

55 6190909 DESGRIPPES Hugo 2000 FRA Dynastar

56 6293764 SACCARDI Tommaso 2001 ITA

57 422824 REMSOEY Mikkel 2002 NOR

58 104488 FOURNIER Simon 1997 CAN Fischer

59 422899 SANDVIK Oscar Andreas 2004 NOR Head

60 502514 PETTERSSON Emil 2002 SWE Nordica

61 54233 LEITGEB Richard 1994 HUN Salomon

62 202808 MEISEN Adrian 1997 GER Fischer

63 180889 POHJOLAINEN Jesper 2001 FIN Head

64 92776 ZLATKOV Kalin 2001 BUL Head

65 561378 MAROVT Tijan 1998 SLO

66 502433 HANSSON William 2001 SWE Rossignol

67 6191203 AULNETTE Auguste 2002 FRA Salomon

68 492197 GARAY FERNANDEZ Aingeru 1998 ESP Rossignol

69 6533260 PALMQUIST Camden 2003 USA Voelkl

70 40621 MUHLEN-SCHULTE Louis 1998 AUS Nordica

71 6190628 ANGUENOT Leo 1998 FRA Rossignol

72 6531936 WINTERS Luke 1997 USA

73 430762 JASICZEK Jedrzej 1997 POL Blizzard

74 320367 PARK Jeyun 1994 KOR Rossignol

75 180924 KEMPPAINEN Jesperi 2004 FIN Atomic

76 180864 TORVINEN Turo 2000 FIN

77 40656 McADAM Hugh 2000 AUS Rossignol

78 6301499 KATAYAMA Ryoma 2003 JPN

79 180917 SARAVUO Erik 2003 FIN Atomic

80 180890 SIRVIO Salomo 2001 FIN

81 6300451 KATO Seigo 1998 JPN Atomic