Classifica Coppa del Mondo sci alpino maschile 2024-2025: Steen Olsen in testa, quinto Vinatzer

Come ogni anno, è scattata a Soelden, in Austria, nell’ultimo fine settimana di ottobre la Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino: la 59ma edizione del massimo circuito internazionale prevede 38 eventi per il settore maschile, suddivisi in 4 specialità individuali.

Non è infatti in calendario alcuna gara di combinata alpina individuale né di parallelo. Rinviato anche l’esordio della combinata alpina a squadre, specialità olimpica a Milano-Cortina 2026. La chiusura della stagione è prevista a fine marzo con le Finali di Sun Valley, negli Stati Uniti.

Analizzando il calendario, si nota ancora una volta come questo sia sbilanciato verso le prove tecniche rispetto alle gare veloci: le 38 gare maschili si suddividono in 9 giganti, 12 slalom, 9 discese ed 8 super-G. Saranno dunque 21 le gare tecniche a dispetto di 17 veloci.

CLASSIFICA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2024-2025

1 422766 STEEN OLSEN Alexander NOR 100

2 422304 KRISTOFFERSEN Henrik NOR 80

3 422732 McGRATH Atle Lie NOR 60

4 422729 PINHEIRO BRAATHEN Lucas BRA 50

5 6293171 VINATZER Alex ITA 45

6 561244 KRANJEC Zan SLO 40

7 54445 HAASER Raphael AUT 36

8 54359 FEURSTEIN Patrick AUT 32

9 511852 CAVIEZEL Gino SUI 29

10 990116 DE ALIPRANDINI Luca ITA 26

11 6532084 RADAMUS River USA 24

12 422507 HAUGAN Timon NOR 22

12 60261 MAES Sam BEL 22

14 511638 TUMLER Thomas SUI 18

15 194935 FAVROT Thibaut FRA 16

16 202597 SCHMID Alexander GER 15

17 511896 MURISIER Justin SUI 14

18 502433 HANSSON William SWE 13

19 990048 BORSOTTI Giovanni ITA 12

20 422278 WINDINGSTAD Rasmus NOR 11

21 531799 FORD Tommy USA 10

22 202451 STRASSER Linus GER 9

23 53831 HIRSCHER Marcel NED 8

24 6190628 ANGUENOT Leo FRA 7

25 202909 STOCKINGER Jonas GER 6

26 193967 MUFFAT-JEANDET Victor FRA 5

27 512301 SIMONET Livio SUI 4

28 194873 SARRAZIN Cyprien FRA 3

