Sci alpino, Martina Peterlini: “Condizioni inusuali, prendo questo piazzamento e guardo avanti”

Martina Peterlini prova a guardare il bicchiere mezzo pieno al termine dello slalom di Levi (Finlandia) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2024-2025. Sulla pista denominata “Levi Black”, infatti, l’azzurra è stata l’unica a qualificarsi alle seconda manche, anche se le posizioni che contano sono rimaste ben lontane per lei.

La gara ha visto il successo di Mikaela Shiffrin con 79 centesimi su Katharina Liensberger e 83 su Lena Duerr che completa il podio. Quarta posizione per la svedese Anna Swenn Larsson a 1.28, quinta Camille Rast a 1.31, con la croata Zrinka Ljutic sesta a 1.33. La poliziotta trentina, sedicesima a metà gara, ha concluso in diciassettesima posizione a 2.78.

Al termine della gara Martina Peterlini ha raccontato le sue sensazioni al sito ufficiale della FISI: “E’ stata una gara strana, disputata con condizioni inusuali. Il muro segnava nella prima manche e lucidava nella seconda, per cui bisognava adattarsi in modo veloce. Sono arrivata vicina alla top-15, prendo questo piazzamento e guardo avanti come sempre”.