Sci alpino, Lucrezia Lorenzi: “Non potevo deludere Matilde, sto trovando le forze”

La Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino riparte da Levi, in Finlandia, con lo slalom speciale femminile in programma domani: sarà la prima gara del circuito maggiore dopo la morte di Matilde Lorenzi, avvenuta a causa di una caduta in allenamento, ed al cancelletto di partenza sarà presente la sorella maggiore Lucrezia.

Al sito della FISI, alla vigilia della gara, Lucrezia Lorenzi ha affermato: “Non potevo assolutamente deludere Matilde, sto trovando le forze e le energie necessarie nella nostra natura e nella nostra neve. In pista non sarò più da sola, la porterò sempre nel mio cuore, mi aiuterà a prendere due esterni in più. Non è un momento facile, ma ci sto mettendo tutta me stessa“.

Martina Peterlini vuole confermare quanto di buono fatto lo scorso anno: “Sto sciando bene, mi sento serena e parto superconvinta di dare il massimo. L’anno scorso partivo con un pettorale alto e mi sono piazzata dodicesima, quest’anno sono molto più avanti e cercherò di fare meglio. Negli scorsi giorni mi sono allenata anche in gigante, sono contenta dell’equilibrio raggiunto sugli sci e dal punto di vista fisico“.

Fiduciosa Marta Rossetti: “Sono felice di ricominciare, c’è stato solamente un piccolo intoppo alla schiena nei giorni scorsi che mi ha limitato questa settimana, ma la situazione sta migliorando e dovrei essere competitiva per la gara grazie al lavoro svolto con il fisioterapista. La preparazione estiva è stata fatta bene, è la terza stagione che seguo questo programma con il team, dovremmo vedere i risultati. Anche fisicamente mi sento a posto, qualche dettaglio è stato cambiato, ma l’impostazione generale è la stessa, al rientro dall’Argentina abbiamo sciato maggiormente rispetto allo scorso anno, incrociamo le dita“.