Mikaela Shiffrin fa 98 a Levi: “Serviva essere solida. Contenta per Liensberger”

Mikaela Shiffrin dice 98. La fuoriclasse statunitense, infatti, segna un’altra tacca nella sua carriera stellare, vincendo anche lo slalom di Levi (Finlandia) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2024-2025. Sulla pista denominata “Levi Black”, la nativa di Vail ha dominato la scena.

Perfetta nella prima manche, nella quale ha scavato il solco decisivo sulle rivali, quindi precisa nella seconda, nella quale ha gestito il suo ampio margine. Ancora un successo in Lapponia, il numero 8, per una atleta che continua a riscrivere i libri di storia e dei record dello sci alpino. La sua missione è chiara, centrare la sesta Sfera di Cristallo della sua carriera, dopo lo stop di un anno fa.

Al termine della gara di Levi, Mikaela Shiffrin ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di Eurosport: “Sono davvero molto felice per questa vittoria – esordisce la sciatrice classe 1995 – Non potevo chiedere di meglio al mio inizio di stagione, specialmente tra i pali stretti”.

La fuoriclasse statunitense analizza quanto avvenuto nella pista lappone: “Il pendio non era troppo mosso, per cui ho provato a spingere. In alcune occasioni sono scivolata un po’ troppo, ma non mi sono distratta e ho dato tutto, anche se non ero sulla linea ideale. Le condizioni erano complicate, per cui nella seconda manche ho pensato a essere solida. Si completa un bel podio. Sono felice di rivedere Katharina Liensberger ai livelli che le competono. Si chiude una giornata divertente”.