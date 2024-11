Mikaela Shiffrin vince in scioltezza lo slalom di Levi. Peterlini perde una posizione

Si avvicina sempre di più la quota cento successi in Coppa del Mondo per Mikaela Shiffrin. La campionessa americana ha firmato la vittoria numero novantotto della carriera, trionfando nello slalom di Levi. La nativa di Vail aveva ipotecato il successo già dopo la prima manche, per poi amministrare abbastanza comodamente nella seconda, dimostrando che al momento senza Vlhova non ha davvero concorrenza tra i pali stretti.

Per Shiffrin è l’ottava vittoria della carriera a Levi, con l’americana che ha distanziato di ben 79 centesimi l’austriaca Katharina Liensberger, che conferma il feeling con il tracciato finlandese, visto che l’ultimo podio in Coppa del Mondo risaliva all’anno scorso e proprio a Levi. L’austriaca ha recuperato due posizioni rispetto alla prima manche, mentre ne ha persa una la tedesca Lena Duerr, che ha comunque confermato il podio, chiudendo a 83 centesimi dalla vetta.

Quarta posizione per la svedese Anna Swenn-Larsson (+1.28), che ha preceduto la svizzera Camille Rast (+1.31) e la croata Zrinka Ljutic (+1.33), che era terza dopo la prima manche. Settima la svizzera Melanie Meillard (+1.43) davanti all’americana Paula Moltzan (+1.51). Completano la Top-10 la tedesca Emma Aicher (+1.54) e la canadese Laurence St-Germain (+2.25), che hanno rimontato rispettivamente tredici e diciassette posizioni rispetto alla prima manche.

Una gara purtroppo deludente per la squadra azzurra. Delle sette italiane al via solo Martina Peterlini è riuscita a qualificarsi per la seconda manche, con l’azzurra, sedicesima a metà gara, che ha commesso qualche nella seconda prova, terminando in diciassettesima posizione a due secondi e settantotto centesimi dalla vincitrice.

Ovviamente Shiffrin è al comando della classifica di slalom e balza anche in testa a quella generale con 145 punti davanti a Liensberger con 112 punti e a Federica Brignone (100), che ha saltato questa gara di Levi.