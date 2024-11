Sport invernali oggi: calendario 23 novembre, orari, tv, streaming

Oggi sabato 23 novembre ci aspetta una ricca giornata di sport invernali. La Coppa del Mondo di sci alpino propone lo slalom femminile di Gurgl, mentre la Coppa del Mondo di skeleton regalerà le gare di Yanqing. La Coppa del Mondo di salto con gli sci regalerà grande spettacolo a Lillehammer, mentre gli Europei di curling offriranno le finali per l’oro.

Spazio anche alla tappa del Grand Prix di pattinaggio artistico: la Cup of China proporrà la free dance, il free skating femminile e maschile, il free skating delle coppie. Sul ghiaccio di Nagano andrà in scena la Coppa del Mondo di speed skating, mentre a Stubai ci sarà spazio per la Coppa del Mondo di slopestyle (sci freestyle).

Di seguito il calendario completo degli sport invernali oggi (sabato 23 novembre), il programma dettagliato, tutti gli orari, il palinsesto tv e streaming. Gli eventi saranno trasmessi, a seconda dei casi, sui canali della Rai e su quelli di Eurosport; proposta streaming su Discovery+, Rai Play, Sky Go, NOW, DAZN e canali tematici federali.

CALENDARIO SPORT INVERNALI OGGI

Sabato 23 novembre

05.00 SPEED SKATING – Coppa del Mondo a Nagano (diretta streaming su Discovery+, canale YouTube di ISU)

07.30 PATTINAGGIO ARTISTICO (Grand Prix) – Cup of China, free dance (diretta tv su Eurosport 2; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

08.00 SKELETON (Coppa del Mondo) – Gara femminile a Yanqing (diretta streaming sul canale YouTube di IBSF)

09.00 CURLING (Europei) – Finale per l’oro femminile: Svizzera-Svezia (diretta streaming su Discovery+, The Curling Channel)

09.30 PATTINAGGIO ARTISTICO (Grand Prix) – Cup of China, free skating femminile (diretta tv su Eurosport 2; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

10.30 SCI ALPINO (Coppa del Mondo) – Slalom femminile a Gurgl, prima manche (diretta tv su RaiSportHD, Eurosport 1; diretta streaming su Rai Play, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

11.00 SALTO CON GLI SCI (Coppa del Mondo) – HS140 femminile a Lillehammer, qualificazioni (non è prevista diretta tv/streaming)

11.15 SCI FREESTYLE (Coppa del Mondo) – Slopestyle maschile/femminile a Stubai (diretta tv su Eurosport 2; diretta tv su RaiSportHD dalle ore 11.40; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN; diretta streaming su Rai Play Sport 1)

11.40 PATTINAGGIO ARTISTICO (Grand Prix) – Cup of China, free skating maschile (diretta streaming su Discovery+)

12.00 SKELETON (Coppa del Mondo) – Gara maschile a Yanqing (diretta streaming sul canale YouTube di IBSF)

12.30 SALTO CON GLI SCI (Coppa del Mondo) – HS140 femminile a Lillehammer, gara (diretta tv su Eurosport 2; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

13.30 SCI ALPINO (Coppa del Mondo) – Slalom femminile a Gurgl, seconda manche (diretta tv su RaiSportHD Eurosport 1; diretta streaming su Rai Play, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

13.50 PATTINAGGIO ARTISTICO (Grand Prix) – Cup of China, free skating coppie (diretta streaming su Discovery+)

14.00 CURLING (Europei) – Finale per l’oro maschile: Scozia-Germania (diretta streaming su Discovery+, The Curling Channel)

14.45 SALTO CON GLI SCI (Coppa del Mondo) – HS140 maschile a Lillehammer, qualificazioni (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)