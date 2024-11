Pattinaggio artistico: Conti-Macii in testa dopo lo short alla Cup of China!

Il graffio di Sara Conti-Niccolò Macii. Gli azzurri si sono attestati in prima posizione nello short program delle coppie d’artistico, segmento che ha chiuso la prima giornata della Cup of China 2024, ultimo evento valido per il circuito ISU Grand Prix 2024-2025 di pattinaggio artistico in scena presso l’Hauxi Culture e Sport Center di Congqing.

Prestazione d’altissimo profilo per il binomio seguito dal team capitanato da Barbara Luoni, bravi a confezionare un programma ben al di sopra dei 70 punti mandando a buon fine tutti gli elementi pianificati. Ottimo l’inizio, contrassegnato dal triplo twist (livello 4) proseguito con il triplo rittberger lanciato e con un davvero pregevole triplo salchow in parallelo.

Dopo aver passato in rassegna il sollevamento, la sequenza di passi e la spirali (tutti di livello 4), Conti-Macii hanno terminato la prova con la trottola side by side, salendo a quota 72.43 (39.27, 33.16), ottenendo così il miglior riscontro sia sul fronte tecnico che nei components. La formazione tricolore è inoltre risultata l’unica del lotto a varcare la soglia dei 70, complice anche un passaggio a vuoto dei competitivi teutonici Minerva Fabienna Hase-Nikita Volodin che, nonostante una performance solida, hanno perso punti preziosi durante la sequenza di passi, viziati da una caduta del cavaliere. La sbavatura ha quindi inchiodato il loro punteggio a 68.44 (36.67, 32.77). Sara e Niccolò partiranno quindi nel libero con quattro punti di vantaggio.

Segnali positivi infine anche dai canadesi Lia Pereira-Trennt Michaud, abili a non sporcare praticamente nessuna difficoltà accomodandosi provvisoriamente sul gradino più basso del podio con 66.90 (36.17, 30.73). Il segmento più lungo si disputerà domani a partire dalle 13:45.