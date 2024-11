Curling, la Germania torna in finale agli Europei. La Scozia vince all’extra-end e insegue il poker

Germania-Scozia sarà la finale per l’oro agli Europei 2024 di curling maschile, in corso di svolgimento sul ghiaccio di Lohja (Finlandia). Svizzera e Norvegia si contenderanno la medaglia di bronzo dopo le semifinali che hanno animato la mattinata in terra nordica e che hanno così delineato gli accoppiamenti dei confronti che definiranno il podio.

La Germania ha sconfitto la Norvegia per 8-2 e tornerà così a disputare l’atto conclusivo della rassegna continentale a distanza di venti anni dall’ultima volta, quando Sebastian Stock e compagni conquistarono il titolo. Il quartetto guidato da Marc Muskatewitz, autentica rivelazione di questa edizione, ha fatto la differenza tra secondo e terzo end: prima ha marcato due punti con il vantaggio del martello e poi ha strappato una mano da addirittura quattro punti, issandosi così sul 6-1 e indirizzando la contesa. I tentativi di rimonta degli scandinavi capitanati da Magnus Ramsfjellsi sono rivelati vani (7-2 all’intervallo, poi due mani nulle al ritorno sul ghiaccio) e la contesa si è conclusa con due frazioni di anticipo.

Decisamente più combattuto il pirotecnico confronto tra Scozia e Svizzera, che si è risolto all’extra-end: gli anglosassoni sembravano aver chiuso i conti con i due punti messi a segno nel settimo e nel nono end, ma nell’ultima frazione gli elvetici si inventavano una mano da tre punti e pareggiavano i conti (8-8). Nel supplementare, però, Bruce Mouat e compagni gestivano al meglio il martello e regolavano il quartetto di Yannick Schwaller con il punteggio di 10-8. La Scozia andrà così a caccia del quarto titolo consecutivo, il diciassettesimo della propria storia.