Sport in tv oggi (mercoledì 13 novembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Mercoledì 13 novembre ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: in programma il tennis con le ATP Finals di Torino e le Billie Jean King Cup Finals di Malaga, il calcio femminile con la Champions League, il basket con l’EuroCup e la Champions League, il volley femminile con la Champions League e tanto altro ancora.

Prosegue la seconda giornata della Champions League 2024-2025 di pallavolo femminile: a chiudere le danze, tra le tre squadre italiane impegnate, sarà Scandicci, che questa sera affronterà in trasferta le tedesche dello Stoccarda alle ore 19.00.

Dopo la vittoria all’esordio in doppio alle ATP Finals 2024 di tennis, torneranno in campo non prima delle ore 18.00 Simone Bolelli ed Andrea Vavassori, che nel Gruppo Bob Bryan affronteranno i tedeschi Kevin Krawietz e Tim Puetz.

Simone Bolelli ed Andrea Vavassori si qualificheranno alle semifinali se batteranno i tedeschi Kevin Krawietz/Tim Puetz e Rohan Bopanna/Matthew Ebden batteranno Marcelo Arevalo/Mate Pavic, oppure se vinceranno in 2 set contro la coppia teutonica e Marcelo Arevalo/Mate Pavic batteranno Rohan Bopanna/Matthew Ebden in 3 set.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Mercoledì 13 novembre

11.00 Tennis, ATP Finals: fase a gironi (3° match dalle 11.30 ma non prima delle 18.00 Bolelli/Vavassori-Krawietz/Puetz) – Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno, Sky Go, NOW e Tennis TV, per Bolelli/Vavassori anche su Rai 2 HD, Rai Play

17.00 Tennis, Billie Jean King Cup Finals: ottavi, Spagna-Polonia – SuperTennis HD, SuperTenniX

17.00 Volley, CEV Cup: Arcada Galati-Trentino – Nessuna copertura tv / streaming

18.30 Volley, Champions League: Milano-Roeselare – Sky Sport Arena, DAZN, EuroVolley TV, Sky Go, NOW

18.45 Calcio femminile, Champions League: Galatasaray-Wolfsburg – DAZN

18.45 Calcio femminile, Champions League: Real Madrid-Twente – DAZN

19.00 Volley femminile, Champions League: Stoccarda-Scandicci – Sky Sport 251, DAZN, EuroVolley TV, Sky Go, NOW

20.00 Volley femminile, Challenge Cup: Chieri-Sant Cugat – Nessuna copertura tv / streaming

20.00 Basket, EuroCup: Venezia-Turk Telekom – DAZN

20.30 Basket, Champions League: Tortona-Benfica – DAZN

20.30 Volley, Champions League: Perugia-Ceske Budejovice – Sky Sport Arena, DAZN, EuroVolley TV, Sky Go, NOW

21.00 Calcio femminile, Champions League: Roma-Lione – DAZN

21.00 Calcio femminile, Champions League: Celtic-Chelsea – DAZN