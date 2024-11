LIVE Perugia-Ceske Budejovice, Champions League volley in DIRETTA: inizia il cammino europeo dei campioni d’Italia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Perugia-Ceske Budejovice, incontro della prima giornata della CEV Champions League di volley 2024/2025. Dopo un anno sabbatico la Sir Sicoma Monini Perugia torna a giocare nella massima competizione europea: la formazione umbra affronterà davanti al proprio pubblico la Ceske Budejovice.

La formazione di Angelo Lorenzetti insegue un convincente successo per portarsi a casa i primi 3 punti di questa competizione. Perugia arriva a questo appuntamento da prima in classifica in Superlega. Gli umbri sono ancora imbattuti in questa stagione dove hanno già conquistato un titolo: a fine settembre la Sir Sicoma Monini ha alzato al cielo la Supercoppa imponendosi i finale sull’Itas Trentino (25-18, 19-25, 15-25, 25-17, 15-9).

Dall’altra parte della rete ci sarà il Jihostroj Ceske Budejovice, formazione campione della Repubblica Ceca. Nonostante il titolo dello scorso anno la stagione della squadra ceca non è iniziata nei migliori dei modi: dopo 9 giornate i ragazzi di Zdenek Smejkal occupano la quarta posizione in Extraliga con 7 punti di svantaggio dalla capolista Praga.

La sfida tra la Sir Sicoma Monini Perugia ed il Jihostroj Ceske Budejovice andrà in scena al Pala Barton di Perugia alle 20.30. Quello odierno sarà il primo confronto diretto tra le due squadre. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale di Perugia-Ceske Budejovice con aggiornamenti punto dopo punto per non perdervi nessuna emozione. Buon divertimento!