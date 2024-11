LIVE Stoccarda-Scandicci, Champions League volley femminile in DIRETTA: trasferta ostica in Germania

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Amici ed amiche di OA Sport, buonasera e benvenuti/e alla DIRETTA LIVE di Stoccarda-Scandicci, match valido per la seconda giornata della fase a gironi della Champions League di volley femminile 2024-2025. Il cammino in Europa sta entrando nel vivo anche per la formazione di coach Gaspari, che punta senza mezzi termini a recitare un ruolo da assoluta protagonista.

L’inizio di stagione, tra il cambio di guida tecnica e il problema dei passaporti, non è stato di certo semplice per Scandicci. La formazione fiorentina sta però provando ad ingranare e al momento occupa il quarto posto in Campionato con 5 vittorie e 2 sconfitte e il primo posto nella Pool E con un successo all’attivo. Lo Stoccarda a sua volta non ha avuto un avvio particolarmente brillante, come testimoniano il quarto posto nel campionato tedesco e la sconfitta subita settimana scorsa contro il Bielsko-Biala in Champions League. Quello odierno sarà un match particolarmente importante per Scandicci, che punterà a rafforzare la propria leadership nel gruppo E, vi ricordiamo infatti che ogni set potrà risultare fondamentale per la decidere quali saranno le teste di serie degli ottavi di finale. Non ci sono precedenti tra queste due formazioni, Scandicci partirà con i favori del pronostico, ma dovrà stare attenta a non sottovalutare un avversario possibilmente rognoso.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Stoccarda-Scandicci, match valido per la seconda giornata della fase a gironi della Champions League di volley femminile 2024-2025, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, emozione dopo emozione, per non perdervi davvero nulla, il match prenderà il via alle ore 19:00!