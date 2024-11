LIVE Milano-Knack Roeselare, Champions League volley in DIRETTA: esordio non semplice

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di prima giornata del gruppo C di Champions League 2024/2025 tra Milano e Roeselare. Esordio da non sottovalutare per i lombardi, che ospitano i vincitori del campionato belga reduci da una serie di 6 vittorie consecutive.

Storico debutto all’Allianz Cloud per Milano, che si presenta all’appuntamento con il morale alto a margine di due vittorie consecutive. “Abbiamo ancora ampi margini di miglioramento, ma non vediamo l’ora di tuffarci ed andare avanti anche nella Champions League”, ha dichiarato coach Matteo Staforini alla vigilia. Il tecnico dei meneghini vorrà continuare nel percorso di crescita della squadra, che ha cambiato numerosi volti rispetto alla passata stagione nell’ottica di un ringiovanimento del roster. Le certezze restano il bulgaro Kaziyski e gli azzurri Piano, Porro e Catania.

Avversario da prendere con le pinze il Knack Roeselare. I campioni belgi vantano infatti ben 23 partecipazioni nella massima kermesse continentale e 36 presenze in generale nelle Coppe Europee. Guidati da Steven Vanmedegael, tra l’altro allenatore anche della nazionale slovena, i fiamminghi hanno delle ottime individualità. Uno su tutti il palleggiatore Stijn D’Hulst, chiamato ad armare le schiacciate di Dermaux e Coolman.

La sfida della prima giornata del gruppo C di Champions League 2024/2025 tra Milano e Rooselare inizierà alle 18.30. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta punto a punto del match. Buon divertimento a tutti!