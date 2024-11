Sport in tv oggi (martedì 19 novembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Martedì 19 novembre ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: in programma il tennis con le Davis Cup Finals e le Billie Jean King Cup Finals, entrambe a Malaga, il calcio con l’amichevole della Nazionale Under 21, il curling con gli Europei, il volley con la Champions League e tanto altro ancora.

Sarà una giornata ricca di novità, quella che a Barcellona anticiperà la stagione 2025 della MotoGP: nella giornata di test prevista, dalle ore 10.00 alle ore 17.00, saranno ben dodici i piloti che scenderanno in pista con una squadra diversa rispetto a quella con cui hanno corso in questo 2024.

Sia per il settore maschile che per il comparto femminile gli Europei 2024 di curling proseguiranno a Lohja, in Finlandia: l’Italia con entrambe le selezioni sta cercando di rientrare tra le migliori quattro del round robin, che accederanno alle semifinali.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Mercoledì 13 novembre

08.00 Curling femminile, Europei: 6a giornata Italia-Danimarca, Ungheria-Lituania, Norvegia-Svezia, Svizzera-Turchia, Estonia-Scozia – Recast TV / The Curling Channel

10.00-17.00 MotoGP, Test Barcellona – Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW

12.00 Tennis, Billie Jean King Cup Finals: semifinali, Gran Bretagna-Slovacchia – SuperTennis HD, SuperTenniX

13.00 Curling, Europei: 6a giornata: Italia-Scozia, Paesi Bassi-Norvegia, Svizzera-Inghilterra, Svezia-Austria, Cechia-Germania – Recast TV / The Curling Channel, per Paesi Bassi-Norvegia anche Eurosport 1 HD, discovery+

15.00 Pallanuoto femminile, Serie A1: Rapallo Pallanuoto-L’Ekipe Orizzonte – Nessuna copertura tv/streaming

17.00 Tennis, Davis Cup Finals: quarti di finale, Paesi Bassi-Spagna – Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno (fino alle 20.00), Sky Go, NOW, Rai Sport HD, Rai Play

18.00 Curling femminile, Europei: 7a giornata Italia-Estonia, Turchia-Danimarca, Lituania-Scozia, Ungheria-Norvegia, Svezia-Svizzera – Recast TV / The Curling Channel

18.15 Calcio, amichevole: Italia U21-Ucraina U21 – Rai 2 HD, Rai Play

18.15 Pallanuoto, Champions League: Rari Nantes Savona-Primorac Kotor – Nessuna copertura tv/streaming

20.00 Volley, Champions League: St. Nazaire-Perugia – Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, DAZN, EuroVolley TV, Sky Go, NOW