LIVE Italia-Ucraina, Amichevole U21 in DIRETTA: altro test verso gli Europei

Italia-Ucraina U21, amichevole, altro test per gli azzurrini di Nunziata.

Nelle 16 sfide del biennio della Nazionale italiana Under 21, c’è stata una sola nazionale in grado di battere l’Italia: è l’Ucraina, in una partita del ‘Tournoi Maurice Revello’ conclusa con il risultato di 4-0.

Per il commissario tecnico Carmine Nunziata è un’ulteriore occasione per testare i calciatori, prima di rivedersi a marzo quando agli Europei in Slovacchia mancheranno solamente tre mesi.

Secondo test ravvicinato quindi per l’Italia U21 dopo la Francia. La rosa allenata dal commissario tecnico Carmine Nunziata scenderà in campo oggi nel pomeriggio, per la seconda amichevole in vista dei prossimi Europei di categoria, in programma come detto il prossimo giugno in Slovacchia.

Casadei e compagni sfideranno al ‘Picco’ di La Spezia l’Ucraina: anche la rosa guidata dal ct Ruslan Rotan è qualificata per la prossima competizione europea giovanile. Nella prima partita della scorsa settimana, la formazione italiana ha impattato contro la Francia al ‘Castellani’ di Empoli.

Nel pareggio per 2-2 finale, la formazione transalpina ha rimontato al doppio vantaggio azzurro di Casadei e Ambrosino arrivato nel primo tempo. Per i francesi è stato deciso Cherki autore di un secondo tempo strepitoso con un assist e un gol di pregevole fattura.

Nell’Ucraina, tra i maggiori talenti troviamo la punta Gorbach e i trequartisti Bragaru e Veleten. In difesa la stella Batagov. A centrocampo Lyakh e Melnychenko.

PROBABILI FORMAZIONI di Italia-Ucraina U21

ITALIA UNDER 21 (4-3-2-1): Desplanches; Kayode, Coppola, Pirola, Ruggeri; Prati, Casadei, Ndour; Volpato, Gnonto, Ambrosino. Ct. Nunziata.

UCRAINA UNDER 21 (4-2-3-1): Yermakov; Gusev, Kozik, Batagov, Roman; Melnychenko, Lyakh; Veleten, Tsarenko, Bragaru; Gorbach. Ct. Melgosa

Calcio d'inizio alle ore 18:15.