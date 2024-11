LIVE Italia-Danimarca, Europei curling femminile in DIRETTA: scontro diretto determinante per la semifinale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match valido per la sesta giornata del round robin degli Europei 2024 di curling femminile tra Italia e Danimarca. Incontro importantissimo per le azzurre, che con una vittoria metterebbero una seria ipoteca sull’accesso alle semifinali. Ultimo appello invece per le danesi, che inseguono in classifica con 2 vittorie e 3 sconfitte.

Stefania Constantini, Angela Romei, Elena Mathis, Giulia Zardini Lacedelli e Marta Lo Deserto (riserva) arrivano a questo fondamentale appuntamento dall’alto di 4 successi ed un solo KO maturato contro le favorite svizzere. Determinante il pronto riscatto che le azzurre hanno trovato nella delicata sfida alla Norvegia. Queste ultime dividono la quinta posizione del girone unico proprio con le danesi oltre che con la Scozia.

Danimarca che si affida a Madeleine Dupont (skip), Mathilde Halse, Jasmin Holtermann, Denise Dupont e My Larsen (riserva). Ultimo treno per le danesi, che pagano il pesante stop subito nella seconda giornata contro la Scozia. Le danesi sono al quinto posto ed hanno ancora da disputare l’insidiosa sfida alla Turchia.

