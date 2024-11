MotoGP, dodici piloti affronteranno i test di Barcellona con una nuova squadra

Sarà una giornata ricca di novità, quella che domani a Barcellona anticiperà la stagione 2025 della MotoGP: nella giornata di test prevista, dalle ore 10.00 alle ore 17.00, saranno ben dodici i piloti che scenderanno in pista con una squadra diversa rispetto a quella con cui hanno corso in questo 2024.

La novità più importante sarà l’esordio del novello campione del mondo, Jorge Martin, con Aprilia: al Montmelò la curiosità legata al campione del mondo è quella di sapere innanzitutto se lo spagnolo deciderà di correre con il numero 1 oppure con l’89.

Sarà grande anche l’interesse per il debutto di Marc Marquez con il team ufficiale Ducati, come compagno di boxe di Francesco Bagnaia. Cambiano i piloti in KTM con gli arrivi Enea Bastianini e Maverick Viñales, mentre Pedro Acosta sarà il nuovo compagno di squadra di Brad Binder.

In casa Italia approderà al team ufficiale Aprilia Marco Bezzecchi, mentre Franco Morbidelli correrà con il Team VR46. Prima Pramac Racing diventerà un team indipendente Yamaha e schiererà Jack Miller e Miguel Oliveira. Saranno inoltre tre gli esordienti assoluti nella categoria.

Il giapponese Ai Ogura, campione del mondo della Moto2 2024, approderà in Trackhouse, lo spagnolo Fermin Aldeguer arriverà in Gresini, infine il thailandese Somkiat Chantra correrà in LCR Honda, sostituendo così gli spagnoli Aleix Espargaró, Augusto Fernandez ed il nipponico Takaaki Nakagami.