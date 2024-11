LIVE Italia-Estonia, Europei curling femminile in DIRETTA: sfida da non sbagliare

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE del settimo incontro del round robin degli Europei 2024 di curling femminile tra Italia e Estonia. Negli otto giorni che vanno dal 16 al 23 novembre si disputeranno i Campionati Europei di curling. Il palcoscenico della quarantanovesima edizione dell’evento sarà la città finlandese di Lohja, situata poche decime di km a ovest della capitale Helsinki. Nel settore femminile, l’Italia parte come una delle papabili per le medaglie.

Il team formato da Stefania Constantini, Elena Antonia Mathis, Angela Romei e Giulia Zardini Lacedelli (accompagnate da Marta Lo Deserto nel ruolo di riserva) è in forte ascesa a livello globale, come testimoniato dagli eccellenti risultati conseguiti durante la scorsa stagione. Proprio nella manifestazione continentale del 2023, tenutasi ad Aberdeen, è arrivata una splendida medaglia d’argento. Anzi, di ”argento vivo”, come si suole dire. Non si poteva davvero chiedere di più alle azzurre, protagoniste di una prestazione pressoché impeccabile in finale, dove si sono inchinate alle più forti elvetiche.

Ai Mondiali di marzo 2024 è invece stato conseguito il quarto posto. Risultato amaro, ma al tempo stesso ulteriore certificazione del marcato progresso del team tricolore. La Svizzera di Silvana Tirinzoni è la favorita numero uno per ripetere l’exploit dello scorso anno e la Svezia di Anna Hasselborg è una compagine dalla forza analoga a quella azzurra. Però, le altre sette partecipanti sono ai nastri di partenza con uno status meno nobile.

La Norvegia di Marianne Rørvik e la Scozia di Rebecca Morrison non vanno prese sottogamba, ma restano un passo indietro rispetto alle Big Three. La Danimarca di Madeleine Dupont è la classifica mina vagante, però ultimamente ha dimostrato di avere le polveri bagnate. Infine, sarebbe una clamorosa sorpresa vedere una tra Estonia, Ungheria, Lituania e Turchia lottare per il podio. L’avversario di questa sera dell’Italia, l’Estonia è da qualche anno stabilmente nella Division A della competizione continentale e lo scorso anno ha chiuso un buon round robin al sesto posto con tre vittorie e sei sconfitte. L’Estonia nelle prime tre giornate di gare ha perso 10-6 con l’Ungheria, ha vinto 10-7 con la Lituania, ha perso 8-2 con la Svizzera e ha perso 9-3 contro la Norvegia.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE del secondo incontro del round robin degli Europei 2024 di curling femminile tra Italia e Turchia: cronaca in tempo reale, end dopo end, stone dopo stone, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 18.30. Buon divertimento a tutti.