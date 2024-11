Sport in tv oggi (giovedì 21 novembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi, giovedì 21 novembre, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.

Fari puntati sulle Finali di Coppa Davis a Malaga. Oggi, di scena, gli ultimi due quarti di finale e ci sarà la prima uscita dell’Italia capitanata da Filippo Volandri. La formazione tricolore potrà contare anche sul contributo del n.1 del mondo, Jannik Sinner, desideroso di dar seguito al suo 2024 strepitoso dal punto di vista dei risultati sul campo. La sfida contro l’Argentina sarà molto impegnativa.

In primo piano poi gli Europei di curling maschili e femminili, dove azzurri e azzurre andranno a caccia di soddisfazioni. Gli stessi propositi dell’Olimpia Milano nell’Eurolega di basket, dovendo affrontare il Maccabi. Questo e tanto altro da seguire…

Guarda l’Eurolega di basket su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al mese

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi previsti quest’oggi, giovedì 21 novembre, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Giovedì 21 novembre

08.00 Curling femminile, Europei 2024: Italia vs Svezia – Diretta streaming su The Curling Channel.

10.00 Tennis, Coppa Davis 2024: USA vs Australia – Diretta tv su RaiSport HD, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW e RaiPlay.

13.00 Curling, Europei 2024: Italia vs Svizzera – Diretta tv su Eurosport1 HD; in streaming su Discovery+, SkyGo, NOW, DAZN e su The Curling Channel

14.00 Snooker, UK Championship: qualificazioni – Diretta streaming su Discovery+.

14.45 Golf, The Rsm Classic: prima giornata – Diretta streaming su Discovery+.

15.00 Pallanuoto, Euro Cup: Siracusa Ortigia 1928 vs BVSC Manna – Nessuna copertura tv/streaming.

17.00 Tennis, Coppa Davis 2024: Italia vs Argentina – Diretta tv su Rai 2 HD, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW e RaiPlay.

18.00 Curling femminile, Europei 2024: Italia vs Svezia/Svizzera – Diretta tv su Eurosport1 HD; in streaming su Discovery+, SkyGo, NOW, DAZN e su The Curling Channel.

18.30 Basket, Eurolega: Anadolu Efes vs Paris – Diretta streaming su DAZN.

18.45 Calcio femminile, Champions League: Valerenga vs Bayern – Diretta streaming su DAZN.

18.45 Calcio femminile, Champions League: Hammarby vs Manchester City – Diretta streaming su DAZN.

19.00 Basket, Eurolega: Monaco vs Lyon-Villeurbanne – Diretta streaming su DAZN.

20.00 Basket, Eurolega: Stella Rossa vs Partizan – Diretta tv su Sky Sport Max (205); in streaming su SkyGo, NOW e su DAZN.

20.00 Pallanuoto, Euro Cup: Brescia AN Brescia vs Apollon Smyrnis – Nessuna copertura tv/streaming.

20.00 Basket femminile, Eurolega: Schio vs DVTK – Diretta tv su RaiSport HD; in streaming su RaiPlay.

20.15 Basket, Eurolega: Olympiakos vs Baskonia – Diretta streaming su DAZN.

20.30 Pallanuoto, Euro Cup: Imperia Pro Recco Waterpolo vs Mladost – Nessuna copertura tv/streaming.

20.30 Basket, Eurolega: EA7 Emporio Armani Milano vs Maccabi Tel Aviv – Diretta tv su Sky Sport Arena (204); in streaming su SkyGo, NOW e su DAZN.

20.45 Basket, Eurolega: Real Madrid vs Alba Berlin – Diretta streaming su DAZN.

20.45 Calcio, Serie C: Pescara vs Milan Futuro – Diretta tv su Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 251; in streaming su SkyGo e su NOW.

21.00 Calcio femminile, Champions League: Arsenal vs Juventus – Diretta streaming su DAZN.

21.00 Calcio femminile, Champions League: St. Polten vs Barcellona – Diretta streaming su DAZN.