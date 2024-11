LIVE Italia-Svezia, Europei curling femminile in DIRETTA: in palio il secondo posto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale dell’ultima sfida del round robin degli Europei femminili di curling 2024 tra Italia e Svezia. Sarà peraltro la prima di una possibil doppia sfida tra azzurre e scandinave, che alle 18.00 potrebbero ritrovarsi sul ghiaccio di Lohja (Finlandia) anche per affrontarsi in semifinale. Match del mattino che decreterà la seconda posizione del gruppo unico, con la spettatrice interessata. In caso di KO delle italiane e conseguente vittoria delle scozzesi, queste ultime si classificherebbero al terzo posto, “regalando” la favorita Svizzera alle azzurre.

Dopo i problemi di ieri che le hanno impedito di terminare il suo impegno Stefania Constantini dovrà tornare al top per un giovedì decisivo. La skip italiana sarà coadiuvata come sempre da Angela Romei, Elena Mathis, Giulia Zardini Lacedelli e Marta Lo Deserto (riserva). Per il team italiano la possibilità quantomeno di replicare le semifinali colte nella passata edizione.

Svezia che arriva a questo match a margine di due sconfitte parzialmente ininfluenti. Già qualificate alle semifinali le scandinave hanno ceduto il passo alle elvetiche, rilassandosi poi nel successivo incontro cedendo alla Turchia. Anna Hasselborg (skip), Sara McManus, Agnes Knochenhauer, Sofia Mabergs e Johanna Heldin (riserva) rialzeranno di sicuro la soglia dell’attenzione sin dal mattino.

La sfida della nona giornata del round robin degli Europei femminili di curling 2024 tra Italia e Svezia inizierà alle 8.00. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta end per end dell’incontro. Buon divertimento e forza azzurre!