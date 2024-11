LIVE Sinner-Baez, Italia-Argentina Coppa Davis in DIRETTA: il singolarista sudamericano potrebbe cambiare

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Il programma del quarto di finale Italia-Argentina

Buongiorno e bentrovati alla diretta live testuale dell’incontro tra l’azzurro Jannik Sinner e l’argentino Sebastian Baez, valido come secondo singolare del tie tra Italia ed Argentina, ultimo quarto di finale delle Davis Cup Finals 2024 di tennis.

Vistala la struttura della manifestazione in corso a Malaga, in Spagna, Jannik Sinner scenderà in campo nel secondo incontro odierno: il tie contro si aprirà con il singolare tra i numeri 2, cui seguirà la sfida tra i numeri 1. Sulla carta il numero 1 argentino è Sebastian Baez, il quale dovrebbe sfidare Sinner, ma il capitano dei sudamericani, Guillermo Coria, potrebbe anche scegliere di schierare Francisco Cerundolo come numero 1 e Tomas Martin Etcheverry come numero 2.

La partita sarà la seconda in programma del secondo tie di giornata (dopo Stati Uniti-Australia, dalle ore 10.00), che si giocherà a partire da non prima delle ore 17.00, dopo la sfida tra i numeri 2.