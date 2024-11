LIVE Arsenal-Juventus, Champions League calcio femminile in DIRETTA: serve un’impresa dopo la debacle dell’andata

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Arsenal-Juventus di calcio femminile, partita di ritorno di Champions League dove le bianconere devono tentare l’impresa per passare il turno dopo aver perso in casa per 0-4.

Qualificazione alla fase ad eliminazione che si fa sempre più difficile per la squadra allenata da Massimiliano Canzi dopo la sconfitta in casa con le londinesi. I 3 punti racimolati in altrettante partite hanno catapultato la Juventus in 3° posizione del girone con solamente la squadra del Valerenga sotto, a quota 0 punti. Vola, invece, il Bayern di Monaco che, grazie a tre vittorie si è portato a punteggio pieno (9 punti) al primo posto.

l’Arsenal (in 2° posizione con una sola sconfitta, quella contro le tedesche) al Pozzo-Lamarmora di Biella si è dimostrato superiore tecnicamente e fisicamente. Le reti di Maanum, Blackstenius, Mariona e Foord hanno piegato le torinesi e costretto loro a ripensare tatticamente il match di ritorno. In Serie A, inoltre, la Juventus arrivano da un pareggio con il Sassuolo che le ha raggiunte all’80esimo con una doppietta di Gina Chmielinski. La battuta d’arresto, sia in Europa che nel campionato italiano può essere, però, fonte di nuovi spunti nello studio della partita con le inglesi.

L’11 allenato da Slegers, tuttavia, arriva all’incontro di questa sera in forma. Sono 3 le vittorie consecutive (senza aver subito alcuna rete) messe in archivio dall’Arsenal tra campionato e Champions League e le gunners hanno messo definitivamente nel mirino la sfida con le tedesche del Bayern per giocarsi il primo posto (all’andata però persero 5-2 in terra straniera.

Il calcio d’inizio è atteso per le 21:00 di questa sera. OA Sport vi fornisce aggiornamenti costanti e la cronaca minuto per minuto della 4° partita tra Arsenal e Juventus di Champions League valida per la fase a gironi. Non resta che augurarvi buon divertimento e buon match!