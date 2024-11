LIVE Italia-Svizzera, Europei curling 2024 in DIRETTA: sfida da dentro o fuori per la semifinale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della nona e ultima sfida del round robin dei Campionati Europei maschili 2024 di curling a Lohja, di fronte Italia e Svizzera. Da sabato 16 a sabato 23 novembre, la città finlandese di Lohja (situata a una cinquantina di km dal centro della capitale Helsinki), è il teatro della quarantanovesima edizione dei Campionati Europei di curling. In campo maschile, l’Italia parte come una delle favorite della vigilia.

E’ una sorta di spareggio per le semifinali, il secondo nel giro di due giorni per la squadra azzurra composta da Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman e Mattia Giovanella che sono riusciti di recente a salire al primo posto del ranking internazionale e vanno a caccia della definitiva consacrazione nei grandi eventi che assegnano medaglie, siano essi Mondiali o Europei.

L’Italia finora occupa il secondo posto della classifica, alle spalle della Scozia, unica sicura della qualificazione alle semifinali, con sei successi e due sconfitte: gli azzurri hanno sconfitto 8-3 l’Inghilterra, 8-7 la Cechia, 6-4 l’Austria, 11-6 l’Olanda e ieri 10-7 la Scozia, 8-5 la Germania mentre hanno perso due match, 3-7 contro la Svezia e 7-10 contro la Norvegia. La situazione è intricatissima perchè sono addirittura cinque le pretendenti ai tre posti per le semifinali: l’Italia (6 vittorie e 2 sconfitte), la Svezia (6 vittorie e 2 sconfitte, impegnata contro la capolista Scozia), la Svizzera (5 vittorie e 3 sconfitte che affronta l’Italia), la Norvegia (5 vittorie e 3 sconfitte che se la vedrà con la Cechia già eliminata e la Germania (5 vittorie e 3 sconfitte che affronterà l’Inghilterra già eliminata). Solo con un successo gli azzurri avrebbero la certezza di disputare le semifinali.

L’avversaria odierna degli azzurri è la Svizzera condotta da Yannick Schwaller, squadra solida che è salita sul podio ben quattro volte nelle ultime sette edizioni dei Mondiali, è stata bronzo ai Giochi Olimpici di Pyeongchang e dal 2017 è stata quattro volte sul podio agli Europei (due volte seconda e due volte terza). Gli elvetici finora hanno battuto l’Austria 7-1, la Svezia 6-5, la Cechia 10-7, l’Inghilterra 11-1 e l’Olanda 8-6, mentre hanno perso contro la Scozia 5-6, contro la Germania 3-9 e ieri sera congtro la Norvegia 5-10. La formula della manifestazione è semplicissima. Si gioca un round robin, dopodiché le prime quattro della classifica avanzano alle semifinali a eliminazione diretta (prima contro quarta, seconda contro terza). Le perdenti si contendono il bronzo, le vincenti si sfideranno nel pomeriggio di sabato 23 per la medaglia d’oro e il titolo di Campione d’Europa.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della nona e ultima sfida del round robin dei Campionati Europei maschili 2024 di curling a Lohja, di fronte Italia e Svizzera: cronaca in tempo reale, end dopo end, stone dopo stone, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 13.00. Buon divertimento a tutti.